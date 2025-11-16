Cleba y BF León logran importantes triunfos en una jornada con derbi

Rubén Fariñas León Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:27 Comenta Compartir

Pudo haber sido una jornada inmaculada para el deporte femenino de élite. Solo sobró el descuento.

Los equipos leoneses de las principales categorías del deporte nacional han cosechado una colección de resultados entre los que destacan las importantes victorias del Cleba y el BF León, además del triunfo del Mansillés en el derbi provincial de Tercera Federación.

CD La Virgen 0-1 UD Santa Marta

El CD La Virgen del Camino sigue sin levantar cabeza tras un prometedor inicio de campaña. Los del alfoz volvieron a caer, esta vez en su feudo, ante un Santa Marta que esta campaña parece emperrado en luchar por el ascenso.

El único tanto del partido fue obra de Ariel, en propia puerta, a los 13 minutos de partido. Luego fue un quiero y no puedo de los virginianos, que se toparon con sus problemas para generar ocasiones de gol y con un césped de los Dominicos que ya empieza a hacer de las suyas.

Unionistas B 0-0 Júpiter Leonés

El Júpiter logró un valioso punto en su visita al filial de Unionistas y sigue fuera de los puestos de descenso.

En un choque con pocas ocasiones, ambos parecieron conformarse con las tablas, aunque si uno hizo más méritos para sumar los tres fueron los locales. Al final, el resultado no se movió en las Pistas.

Mansillés 1-0 Bembibre

El derbi dejó intensión, polémica y un único tanto que declinó la balanza hacia el equipo que lleva la flechita para arriba esta temporada.

El equipo de Montaña suma y sigue como local. El Altético Mansillés se impuso 1-0 al Atlético Bembibre en el duelo provincial de esta jornada en Tercera.

Hubo que esperar hasta el minuto 79 para ver el único tatno del partido, obra de Pani, que dejaba los tres puntos en la Caldera y a los de la ribera del Esla a un paso de los puestos de playoff. Por su parte, los bercianos reclamaron gol legal en una jugada en la que el balón acabó entrando pero se señaló fuera de juego.

Olímpico 1-1 Racing

El Olímpico de León no pudo refrendar con puntos su buen partido ante el Racing de Santander y se tuvo que conformar con el empate.

Las leonesas, que ejercían como local, lograron adelantarse en el marcador gracias a un gol de Ayure. Y cuando parecía que la victoria se quedaba a orillas de la carretera de Carbajal, Corbacho ponía las tablas en el tiempo añadido y evitaba que el Olímpico levantara cabeza tras el duro correctivo de la jornada anterior.

Bolaños 29-30 Cleba

Triunfo importante el cosechado a domicilio por el Caja Rural Cleba, que vencía al Bolaños por un ajustado 29-30 en un choque que se tuvo que decidir en los compases finales tras estar muy igualado durante los 60 minutos.

Las leonesas fueron por delante en el marcador y supieron no perder los nervios en un final apretado que las permite tomar aire en la clasificación y asentarse en media tabla.

Ointxe 68-72 BF León

El BF León sumó una nueva victoria tras el varapalo de la última jornada en la que fallaron en casa perdiendo por un solo punto. En esta Liga Femenina 2 tan igualada, los pequeños detalles cuentan y esta vez cayeron del lado leonés.

El ajustado resultado, 68-72, da muestra de lo que ocurrió en la cancha de Arrate, donde el Ointxe vendió cara la derrota, pero permite que el BF siga enganchada a la zona noble de la clasificación. Martínez y García fueron las más destacadas en anotación.