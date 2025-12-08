leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de una ciclista del Eneicat.

El Eneicat deja la élite del ciclismo femenino

El club mantiene la estructura profesional y dará un paso atrás para recuperar fuerzas con la cantera como principal herramienta

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:06

En el camino del ciclismo, a veces es necesario dar un paso atrás para tomar impulso. Con ese pensamiento, el Eneicat ha comunicado con sus aficionados y patrocinadores una decisión «meditada y profundamente ligada a la esencia de nuestro proyecto»: no competirán en UCI Continental y lo haremos como equipo de categoría nacional, manteniendo intacta su estructura profesional y todos los recursos que nos les traído hasta aquí.

Esta decisión no responde a una renuncia, sino a una convicción. «Entramos en una nueva etapa marcada por una apuesta firme por la juventud, la formación y la cantera, pilares que consideramos indispensables para construir un proyecto sólido, sostenible y con identidad propia». Quieren ser el equipo en el que las jóvenes talentos puedan crecer, formarse y dar sus primeros grandes pasos en el ciclismo profesional.

Aunque dejan atrás la categoría Continental, su calendario seguirá contando con una amplia presencia internacional. Continuarán midiendo sus fuerzas fuera de nuestras fronteras, compitiendo en las mejores pruebas que se adapten al desarrollo de las corredoras y demostrando que el compromiso y el trabajo no entienden de etiquetas.

Cada una de estas decisiones refleja «el amor por este deporte y la ambición de construir algo duradero. Sabemos que el camino no siempre es fácil, pero creemos firmemente que este paso nos permitirá crecer con mayor solidez, fortalecer nuestra estructura deportiva y dar nuevas oportunidades a quienes representan el futuro del ciclismo».

