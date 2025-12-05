leonoticias - Noticias de León y provincia

Partido de la Cultural.
Baloncesto | Segunda FEB

La Cultural va a por otro coco a domicilio

El equipo de Luis Castillo se mide al segundo clasificado en tierras vascas en busca de su cuarto triunfo consecutivo

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:23

Comenta

Tras el parón de la liga regular, que ha permitido tomar oxígeno a los chavales, la Cultural de baloncesto regresa a la pista para evitar que se hayan olvidado las buenas sensaciones que había antes del descanso.

El equipo de Luis Castillo vuelve a tener una complicada salida en un inicio de competición que ha deparado un terrible calendario a los leoneses.

El equipo visita la pista de Azpeitia para medirse al Biele, segundo clasificado del grupo y que solo ha caído derrotado en una ocasión en la presente temporada -ante el líder-.

Ambos acumulan la mejor dinámica de la competición, solo superada por el invito Coto Córdoba, con tres victorias consecutivas.

Delante habrá un equipo guipuzcoano que con un baloncesto efectivo y victorias ajustadas ha ido sacando sus partidos adelante. Destaca el papel de jugadores como Oier Ardanza, Jermain y Adrià Moncanut con alta anotación en este primer tercio de competición.

El choque se disputa este sábado, a partir de las 18:00 horas, en el municipal vasco.

