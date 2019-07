Brooke Salas: «Jugar en la Liga DIA será un gran salto para mi carrera» Brooke Salas encarando a canasta. La alero estadounidense, un mes después de su fichaje, asegura que está «muy emocionada y agradecida por esta gran oportunidad». LEONOTICIAS DIARIO León Jueves, 4 julio 2019, 20:07

Apenas un mes después de confirmarse su incorporación al octavo proyecto del Embutidos Pajariel Bembibre en la ahora denominada Liga DIA, la estadounidense Brooke Salas aún vive emocionada al conocer lo que le espera a su llegada a España. «Desde que firmé, me he informado y he sabido que Bembibre es una localidad pequeña, aunque he oído que su equipo de baloncesto tiene una afición muy numerosa y que anima mucho», indica la alero de Placentia, que afronta con ilusión su primera experiencia overseas después de participar en el training camp de Seattle Storm. «Todavía no sé mucho sobre mis nuevas compañeras de equipo, pero tengo muchas ganas de conocerlas y comenzar a trabajar», enfatiza.

«Sé que la Liga es muy competitiva y se juega a un nivel de baloncesto muy alto», prosigue la exterior norteamericana, que considera que «jugar en la Liga DIA será un gran salto para mi carrera. Creo que mi experiencia y mi ética de trabajo harán más fácil la transición del baloncesto norteamericano al europeo», aclara la nueva jugadora del conjunto berciano, que asegura que «estoy muy emocionada y agradecida por esta gran oportunidad».

Avalada por una trayectoria universitaria muy destacada en Estados Unidos con New México State –nombrada mejor jugadora de la Western Athletic Conference (WAC) durante los dos últimos años–, Salas llega a la villa del Boeza con ganas de progresar y metas por alcanzar: «Espero mejorar cada día y que mi trabajo tenga un reflejo en la cancha. Puedo aprender mucho de los entrenadores y de mis compañeras, ya que han jugado a un alto nivel antes», considera la jugadora estadounidense, que se muestra, asimismo, muy ambiciosa: «Sueño con jugar al nivel más alto posible, ya sea en Europa o en la WNBA».

«Juego para ganar y para que mis compañeras sean mejores»

Su entrenador, Pepe Vázquez, es optimista con su rendimiento y asegura que «me gustó mucho desde el principio. Ojalá sea una revelación en la Liga», precisa el míster gallego, que la describe como «una jugadora versátil y que puede ayudar en muchas cosas, ya que es buena anotadora, reboteadora y tiene buen tiro desde la media distancia. Esperamos que dé un buen rendimiento», resume.

Por su parte, Salas coincide con su nuevo entrenador a la hora de describirse como «una jugadora versátil. Puedo desenvolverme en varias posiciones y jugar donde el equipo más me necesite», explica la alero norteamericana, que añade que «me gusta jugar con un ritmo alto y puedo ayudar en ambos lados de la cancha. Juego para ganar y para que mis compañeras sean mejores», certifica.