leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de León, junto al nadador Pablo Miguel Rodríguez. Ayuntamiento de León

El Ayuntamiento de León recibe a Pablo Rodríguez tras ganar cuatro nuevas medallas

José Antonio Diez ha recibido al joven nadador leonés después de su participación en el Campeonato Europeo de Natación Adaptada celebrado en Portugal

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha recibido esta mañana en el Ayuntamiento de San Marcelo al nadador leonés Pablo Miguel Rodríguez, perteneciente al club de natación de La Venatoria, que ha sumado a su palmarés cuatro medallas que ha logrado en el Campeonato Europeo de Natación Adaptada celebrado en Portugal.

El joven nadador realizó un campeonato excepcional en la ciudad portuguesa de Albufeira donde logró convertirse en subcampeón europeo en 200 metros braza y en 100 y 200 metros espalda. Logró también una medalla de bronce en 100 metros braza.

El alcalde le ha querido felicitar por estas nuevas medallas que se suman a su brillante trayectoria deportiva. Además, le ha animado a continuar trabajando y llevando el nombre de León por todo el mundo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre en un sex shop de León
  2. 2 Un conflicto vecinal deja sin internet a 15 vecinos y obliga a algunos a abandonar un pueblo de León
  3. 3 Se viraliza el vídeo del abandono de tres cachorros en la protectora de León
  4. 4 Reafirman siete años de prisión por agredir sexualmente a una mujer que esperaba a su novio en un hotel de León
  5. 5 El vuelco de un camión en un pueblo de León moviliza a la Guardia Civil y a los Bomberos de León
  6. 6 Ya hay fecha y lugar para el encendido navideño: 18 metros de árbol y paraguas
  7. 7 Sáenz de Miera será como la avenida Europa o la Condesa
  8. 8 ¿Qué ha pasado con el campo de fútbol que iba a pagar Aspire en León?
  9. 9 El bombero forestal más veterano de la Brif de Tabuyo recibe la Cruz al Mérito Civil de manos de Pedro Sánchez
  10. 10 Condenado a 23 años y medio de prisión por asesinar a su madre en Nochebuena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El Ayuntamiento de León recibe a Pablo Rodríguez tras ganar cuatro nuevas medallas

El Ayuntamiento de León recibe a Pablo Rodríguez tras ganar cuatro nuevas medallas