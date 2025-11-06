El Ayuntamiento de León recibe a Pablo Rodríguez tras ganar cuatro nuevas medallas José Antonio Diez ha recibido al joven nadador leonés después de su participación en el Campeonato Europeo de Natación Adaptada celebrado en Portugal

Leonoticias León Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:51 Comenta Compartir

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha recibido esta mañana en el Ayuntamiento de San Marcelo al nadador leonés Pablo Miguel Rodríguez, perteneciente al club de natación de La Venatoria, que ha sumado a su palmarés cuatro medallas que ha logrado en el Campeonato Europeo de Natación Adaptada celebrado en Portugal.

El joven nadador realizó un campeonato excepcional en la ciudad portuguesa de Albufeira donde logró convertirse en subcampeón europeo en 200 metros braza y en 100 y 200 metros espalda. Logró también una medalla de bronce en 100 metros braza.

El alcalde le ha querido felicitar por estas nuevas medallas que se suman a su brillante trayectoria deportiva. Además, le ha animado a continuar trabajando y llevando el nombre de León por todo el mundo.