Lanzamiento de jabalina.

Una joven de 14 años bate el récord provincial de jabalina

Nerea Fernández Chacón ha superado una marca que databa de 2001 en su categoría

León

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:00

La joven atleta leonesa Nerea Fernández Chacón, de solo 14 años, protagonizó este domingo una actuación sobresaliente en la pista de Salamanca al lanzar 39,25 metros en jabalina.

Con esta marca no solo logró su mejor registro personal, sino que también batió el récord provincial Sub-16, vigente desde 2001 y fijado en 37,74 metros.

Este lanzamiento sitúa a Nerea con la cuarta mejor marca de todos los tiempos en Castilla y León para su categoría, reafirmando la enorme progresión de la deportista, que sigue los pasos de su padre, también lanzador de jabalina.

Nerea considera Salamanca su «pista talismán», pues allí consiguió igualmente su mejor marca la pasada temporada. Estrenar así la campaña invernal demuestra el talento y la proyección de la joven atleta, que se consolida como una de las lanzadoras más prometedoras del atletismo autonómico.

