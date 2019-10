EHF Cup Marchán: «No esperábamos un resultado tan bueno en Serbia, pero no nos podemos relajar» Marchán, en un lance del partido ante Guadalajara. / Peio García El pivote manchego destaca el «alto nivel» mostrado por el Abanca Ademar pese a la plaga de lesiones y, en lo personal, confía en que «tengo mucho que mostrar todavía» DANI GONZÁLEZ León Lunes, 7 octubre 2019, 13:25

Después de un largo viaje de vuelta desde Novi Sad, en el Abanca Ademar hacen balance de la victoria (20-28) ante el RK Vojvodina. Uno de los jugadores más destacados en el inicio de temporada, el pivote Rubén Marchán, ha señalado que les ha sorprendido un poco el abultado marcador.

«Esperábamos un partido ajustado ante un rival duro que, además, tenía el factor cancha a su favor, con lo que eso supone también en el arbitraje. Teníamos la idea de un partido reñido que se iba a resolver a final pero, por suerte, ha sido una sorpresa agradable», afirma el ciudadrrealeño.

Marchán, pese a todo, no lanza las campanas al vuelo y, aunque la eliminatoria de EHF Cup está «más o menos encarrilada», pide «no relajarnos». «Quizá no nos venga bien un resultado tan abultado porque, inconscientemente, te relajas y no podemos permitirlo, así que nos lo debemos tomar como un partido más, como uno que empieza 0-0», asegura.

«La mano de Cadenas está siendo clave»

Este resultado en Serbia supuso la quinta victoria seguida del cuadro marista en una situación «complicada por las bajas y los largos desplazamientos». «Lo estamos haciendo muy bien, en la que todos estamos arrimando el hombro y dando más del 100%», afirma.

Marchán señala que es «difícil» afrontar esta situación de 'plaga' de lesiones en la primera línea, donde la mano de Manolo Cadenas «a la hora de encajar piezas» ha sido clave, según el pivote, que destaca también la llegada de Martínez Camí como muy positiva. «Nos ha reforzado mucho porque es un central de los de antes, de los que juega para el equipo en vez de afrontar tantos uno para uno y nos está ayudando mucho también en defensa», destaca.

En lo personal, el manchego considera que Manolo Cadenas le ha aportado «mucho trabajo e intensidad»: «Es lo que necesitaba, que me exigieran mucho y, a la par, me den confianza».

«Tengo mucho que mostrar aún»

El pivote cree que tiene «mucho más de demostrar» porque todavía se está adaptando al equipo, «especialmente en defensa» aunque ensalza sus estadísticas de efectiva.

Por último, felicita a Jaime Fernández y David Fernández por su convocatoria con la selección española y recalca que para él, ser citado por los 'Hispanos' es «un objetivo pendiente desde que empecé a jugar a balonmano». «Hay una competencia altísima en el puesto de pivote, pero seguiré trabajando para mejorar y hacerlo bien y, si tiene que llegar, llegará», asegura.