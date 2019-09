Liga Asobal Jaime Fernández: «Sabía que podía jugar de central, pero no esperaba tantos minutos» Jaime Fernández, en un partido de esta temporada. / Peio García El jugador leonés del Abanca Ademar, habitual extremo pero que este viernes se desempeñó de central, pide a todos «dar un paso adelante» con las bajas y recalca que «hay mucho que mejorar todavía» DANI GONZÁLEZ León Sábado, 21 septiembre 2019, 17:46

El jugador leonés del Abanca Ademar, Jaime Fernández, ha destacado su «comodidad» jugando en el puesto de central pese a ser extremo y recordar la etapa hasta edad juvenil, cuando ocupaba ese rol en los equipos de base del cuadro marista.

Fernández, una de las figuras clave en la victoria 34-31 ante el Atlético Valladolid, ha reconocido que se sintió «bien» en esta posición. «Lo habíamos entrenado y había hablado con Manolo Cadenas de ello, pero no me esperaba salir de inicio ni que iba a jugar tanto», ha explicado el canterano marista.

El extremo ha afirmado que se juega mejor «yendo por delante en el marcador» y que en ningún momento sintió «presión». «Era una medida de emergencia y salió bien, pero hay mucho que mejorar. Acabé algo cansado, pero lo importante es que ganamos. Tengo confianza en mí mismo y no me compliqué la vida en hacer cosas extraordinarias. Intenté jugar para mis compañeros y quizá me faltó verticalidad», ha explicado.

«Tenemos que administrar mejor las ventajas»

Respecto al partido, Fernández ha sostendido que deben valorar el triunfo como «dos puntos importantes» para seguir «creciendo y mejorando». Es un «espaldarazo moral» ver cómo el Abanca Ademar se sobrepone a las bajas, ha afirmado, y ha añadido que «todos tenemos que dar un poco más, un paso adelante, y compenetrarnos en esta situación».

La única nota negativa, ha asegurado es cómo se complicó el partido pese a que los maristas llegaron a tener hasta seis goles de ventaja. «Salimos enchufados en la segunda parte y tuvimos una buena ventaja, pero por pérdidas y errores innecesarios, se complicó. Un partido tan trabajado no se nos puede escapar, sería un palo, debemos saber administrar mejor las rentas», ha finalizado.