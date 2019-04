Liga Asobal Dorado: «Para plantar cara al Barça hay que hacer un partidazo» Diego Dorado, en rueda de prensa. El entrenador del Abanca Ademar ve a sus jugadores «con ganas de competir» y dejar atrás esta semana tan convulsa con la destitución de Rafa Guijosa DANI GONZÁLEZ León Jueves, 25 abril 2019, 19:44

Con fe e ilusión, Diego Dorado afronta su debut en el banquillo del Abanca Ademar tras la destitución de Rafa Guijosa. El rival será el Barça Lassa (viernes, 19:15 horas) en un partido casi imposible para los maristas.

Dorado ha señalado en rueda de prensa que sus primeras palabras al equipo han sido para pedirles «concentración en lo deportivo» y «que miremos todos hacia adelante», por lo que cree que será positivo «no hablar más sobre la situación tan extraña de esta última semana».

«No ganamos nada redundando en ello. Fue una sorpresa para todos, pero la plantilla tiene madurez y experiencia para asimilar estas noticias», ha añadido.

El asturiano ve a sus jugadores «preparados y con ganas de competir» ante un rival, el Barça Lassa, «que nunca baja el pistó y siempre sale a tope».

«Veremos a un Barça fuerte, acostumbrado al doble partido semanal, por lo que haber jugado ayer no les lastrará. Hace un gran balonmano y tendremos que hacer un partidazo porque ellos están bien en todas las líneas. Es clave no perder balones y no cometer errores no forzados, además de hacer un buen balance defensivo», ha afirmado.

Por último, Diego Dorado ha asegurado que lleva 24 años entrenando y al salir a la cancha sólo «me concentraré en el partido» además de pedir un mensaje de «unión, fuerza y estar todos juntos para lograr el objetivo de estar en Europa».