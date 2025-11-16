Diez minutos de revuelta y una escabechina en defensa El Abanca Ademar cede ante el imparable Barça en un partido donde los ataques encontraron poca oposición en ambas áreas

Rubén Fariñas León Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:44 | Actualizado 20:53h.

El Palacio soñó, al menos lo hizo durante diez minutos, con que el Abanca Ademar pudiera plantar cara al transatlántico que acababa de atracar a orillas del Bernesga. Fue lo que duró la esperanza ante un rival al que la Asobal se le queda pequeña y, salvo despiste, volverá a arrasar en una competición donde rozará el pleno de victorias.

Le tocó al equipo de Dani Gordo pasar por el dentista y lo sufrió con una sangría defensiva que fue incapaz de neutralizar. Los leoneses caían por 28–38 ante el FC Barcelona que mostró todo su potencial y ya al descanso había hecho 22 goles.

Abanca Ademar Lindqvist (4), Miñambres (6), Wasiak (3), Darío Sanz (1), Adrián Fernández, Rodrigo Pérez (5), Rozada, Sergio Sánchez, Zapico (1), Gonzalo Pérez (4), Samu Saiz (1), Albizu, Edu Fernández (1), Benites (3), Saeid (ps) y Álvaro Pérez (p) 28 - 38 F.C. Barcelona Bazán, Dani Fernández (2), Carlsbogard (3), Djordje Cikusa (5), Blaz Janc (2), N'Guessan (6), Aleix Gómez (1), Adrian Sola (4), Makuc (2), Seif (3), Fábregas (5), Frade (2), Ian Barrufet (2), Peter Cikusa (1), Viktor Gisli (p), Nielsen (ps) Parciales 4-4, 8-7, 9-13, 13-17, 14-20, 17-22; descanso; 19-24, 19-29, 20-32, 23-35, 25-37, 28-38

Árbitro Los hermanos Escudero Santiuste. Excluyeron a Lindqvist y Sergio Sánchez, por el Abanca Ademar; y a Carlsbogard y Bazán (2), por el Barça

Incidencias Partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el pabellón municipal de deportes Urbano González de León, ante 3.500 espectadores

El espejismo comenzaba con una buena primera jugada y tanto de Benites para el 1-0, y la réplica la ponía Fábregas. El Barça atacaba demasiado cómodo (2-3, minuto 3), mientras el Ademar aguantaba un ritmo endiablado, demasiado alto, que podría pagar más adelante (4-4, minuto 5). Miñambres ponía por delante a los locales, 5-4, y llegó a ampliar la ventaja con un tanto de Lindqvist, (7-5, en el minuto 8), con una defensa culé muy hundida.

Con un parcial de 0-3, el Barcelona sofocaba la revuelta, con mala fortuna incluida para un Abanca que se encontraba con los palos. Y un contragolpe establecía el 8-10 con el que Dani Gordo pedía su primer tiempo muerto. Pero los blaugranas ya habían carburado y puesto la directa, ampliaban su parcial hasta un 0-6 y la ventaja pasaba al 8-12, en el minuto 14.

El Ademar conseguía cerrar la hemorragia, pero era insuficiente para combatir a N'Guessan y Fábregas, que trituraban en cada ataque culé (12-16, en el minuto 18), con 11 goles entre los dos. Tampoco estaba muy contento antonio carlos ortega, que veía poca intensidad defensiva en los suyos y paraba el partido con 13-17.

Se sostuvieron los locales gracias a un brillante ataque, aunque el Barça seguía a lo suyo. Los chavales de Gordo no perdían la cara al partido y se mantenían de pie al descanso, a pesar de una desacertada última jugada que ampliaba la renta hasta el 17-22.

Ambos bajan el ritmo y piensan en Europa

Hubo cambio en la portería tras el paso por vestuarios y Saeid buscó ser el revulsivo que apretara las cosas en la segunda mitad. Pero todo se fue al traste con dos pérdidas de balón consecutivas que servían a los de Carlos Antonio Ortega para tomar más distancia: 17-24, en el minuto 32. Tras lograr la máxima diferencia, Dani Gordo paraba de nuevo el partido con 19-27, intentando mantener a los suyos concentrados.

El partido estaba totalmente sentenciado. Los culés se repartían los goles y el esfuerzo del primer tiempo pasaba factura a Ademar, que veía como la diferencia se iba por encima de los 10 goles, 19-29, en el minuto 40. Sonrisas en el banquillo del Barça tras entrar una y otra vez en la zaga blanca, hasta el 19-31, con un cuatro leonés borrado de la pista.

El partido entró en un tramo carente de ritmo, con ambos pensando más en su calendario europeo que en un choque sentenciado. La renta era cómoda para el FC Barcelona, que mantenía 12 tantos de renta, 23-35, para afrontar los últimos diez. Pudo maquillarlo algo el el Ademar, que acabó claudicando con diez tantos abajo y el 28-38.

La próxima cita será en el Palacio, en competición europea, este martes, a las 20:45 horas, ante Partizan. Será un encuentro clave si el Abanca Ademar quiere seguir vivo en la European League.