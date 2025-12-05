El Abanca Ademar de dos caras quiere su mejor versión en Logroño
El equipo leonés visita la pista del segundo clasificado, un rival con el que ha tenido duelos vibrantes en los últimos años
León
Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:39
Olvidada la dolorosa despedida de la Liga Europea en Croacia, el Abanca Ademar quiere retomarle el pulso a la competición doméstica y retomar el vuelo.
No tiene una empresa fácil el equipo de Dani Gordo. El cuadro leonés viaja a tierras riojanas para medirse al Dicorpebal Logroño -sábado, a las 20:30 horas-, segundo clasificado de la Liga Nexus Energía Asobal.
Los leoneses arrastran una mala dinámica en la liga regular y llevan cuatro partidos sin conseguir la victoria. Especial relevancia han tenido los dos últimos empates en partidos que los maristas tenían prácticamente ganados.
Recuperar piernas y que el agotamiento físico de los kilómetros y la sucesión de partidos no pasen factura será la primera barrera a superar.
La segunda será un correoso rival que parece volver por sus fueros. El Balonmano La Rioja solo está siendo superado por el FC Barcelona y ya se ha impuesto a rivales de empaque como Bidasoa o Granollers.
El Abanca Ademar buscará así el triunfo en la pista riojana y apretar la zona noble para alcanzar el puesto europeo vía liga.