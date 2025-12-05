El Abanca Ademar de dos caras quiere su mejor versión en Logroño

Rubén Fariñas León Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:39 | Actualizado 18:57h. Comenta Compartir

Olvidada la dolorosa despedida de la Liga Europea en Croacia, el Abanca Ademar quiere retomarle el pulso a la competición doméstica y retomar el vuelo.

No tiene una empresa fácil el equipo de Dani Gordo. El cuadro leonés viaja a tierras riojanas para medirse al Dicorpebal Logroño -sábado, a las 20:30 horas-, segundo clasificado de la Liga Nexus Energía Asobal.

Los leoneses arrastran una mala dinámica en la liga regular y llevan cuatro partidos sin conseguir la victoria. Especial relevancia han tenido los dos últimos empates en partidos que los maristas tenían prácticamente ganados.

Recuperar piernas y que el agotamiento físico de los kilómetros y la sucesión de partidos no pasen factura será la primera barrera a superar.

La segunda será un correoso rival que parece volver por sus fueros. El Balonmano La Rioja solo está siendo superado por el FC Barcelona y ya se ha impuesto a rivales de empaque como Bidasoa o Granollers.

El Abanca Ademar buscará así el triunfo en la pista riojana y apretar la zona noble para alcanzar el puesto europeo vía liga.

