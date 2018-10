Nicanores de Boñar, un manjar sólo reconocible en sus auténticas cajas El obrador familiar situado en esta localidad de la montaña leonesa reporduce una receta única que ha sobrevivido intacta al paso del tiempo LEONOTICIAS León Jueves, 11 octubre 2018, 18:03

Los Nicanores de Boñar representan un dulce que no se puede dejar escapar. Uno de los productos no sólo más típicos de la montaña sino de toda la provincia que se ha hecho un hueco de reconocimiento fuera también de las fronteras leonesas.

Un dulce que no se puede reproducir si no es en el obrador de este negocio familiar, ya que la receta es secreta y pasa de generación en generación desde 1880. Gracias a ello, el producto no se ha desvirtuado y sigue conservando los ingredientes originales y la elaboración tradicional. Para reconocer los auténticos Nicanores de Boñar es importante apuntar a que sólo se comercializan por cajas. Por eso es importante fijarse en la caja para poder disfrutar de los verdaderos Nicanores de Boñar.

Este dulce comienza a gestar su propia leyenda cuando Nicanor Rodríguez González, decide poner en marcha el obrador donde crea este hojaldre tan dulce y que ha llegado hasta la actualidad con un gran reclamo entre los leoneses. Para diferencia el auténtico Nicanor de Boñar sólo hay que adquirir el que se vende por cajas.

De las hojaldras a los nicanores

Al poco tiempo la 'Casa Nicanor', como lo empieza a llamar la gente, se convierte en un lugar de paso para gran cantidad de turistas y lugareños que acuden al local a comprar este producto de pastelería, que por entonces se llamaba Hojaldras. Con el tiempo debido a la fama que fueron adquiriendo estas 'Hojaldras' en Boñar y debido al nombre de su creador, empezarían a conocerse como Nicanores de Boñar.

Desde entonces este hojaldre artesano ha pasado a ser uno de los productos artesanos más típicos de León, ganando numerosos premios nacionales y distinciones desde entonces. Hoy en día sus herederos directos siguen comercializando en Boñar este producto con su receta original. Un dulce que ha sobrevivido al paso de los años de manera intacta y permite saborear la verdadera tradición.