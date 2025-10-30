Una cena benéfica para rendir homenaje a la minería y las canteras de pizarra en León Durante el evento tendrá lugar la V edición del 'Premio a la Solidaridad', que en esta ocasión rendirá tributo a la minería leonesa y a las canteras de pizarra, pilares de identidad, esfuerzo y arraigo de la provincia

Leonoticias León Jueves, 30 de octubre 2025, 11:36 Comenta Compartir

Proyecto Joven-Proyecto Hombre León organiza su cena benéfica anual el viernes 14 de noviembre a las 20:30 horas en el restaurante El Modernista (Casa Botines) de León. Durante este evento tendrá lugar la V edición del 'Premio a la Solidaridad' que en esta ocasión rinde homenaje a la minería leonesa y a las canteras de pizarra, que con su trabajo, sacrificio y sentido de comunidad, forjaron en su día una parte esencial de la historia y la identidad de León.

Será una noche para compartir no sólo una cena, sino también un profundo sentimiento de solidaridad, reconocimiento y compromiso social. En esta ocasión recogen el premio los empresarios Manuel Lamelas Viloria y Alejandro Bayo Vega.

Un homenaje a la minería

La minería ha sido durante décadas un elemento vertebrador de la provincia leonesa. Su influencia va más allá de la economía: ha moldeado la cultura, los valores y la identidad de las comarcas mineras, donde el esfuerzo colectivo, la ayuda mutua y la fortaleza ante la adversidad se convirtieron en rasgos distintivos de su gente. Todo ello se mantiene en común con la misión y los valores sobre los que se sustenta Proyecto Joven · Proyecto Hombre León, que a diario ofrece sus servicios de terapia y formación para jóvenes, colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social.

Rendir homenaje a la minería y a las canteras de pizarra supone reconocer esa memoria compartida que ha dado sentido a la palabra comunidad en León. Por ello, la V Gala 'Premio a la Solidaridad' simboliza también la conexión entre la tradición minera y la misión de Proyecto Joven · Proyecto Hombre León, que desde sus inicios ha trabajado muy de cerca con personas y familias vinculadas a este entorno, ofreciendo apoyo y acompañamiento.

Solidaridad que transforma vidas

La Cena Benéfica se ha convertido, con el paso de los años, en una cita esperada por numerosos colaboradores, entidades e instituciones que respaldan la labor de Proyecto Joven · Proyecto Hombre. Cada edición ha fortalecido el espíritu de comunidad y ha permitido seguir desarrollando programas de prevención, tratamiento y reinserción social para personas en situación de vulnerabilidad.

Ampliar Cartel anunciador de la cena benéfica.

El evento contará con la participación de representantes del tejido social, empresarial y cultural de León, que se unirán en una velada marcada por el agradecimiento, la empatía y la ilusión compartida de construir un futuro más solidario. El menú tiene un coste de 40 euros, y las reservas pueden realizarse en el teléfono 663402129, y en la cuenta solidaria de Banco Santander: ES57 0049 6739 1725 1625 0036.

Porque apoyar esta Cena Benéfica significa también reconocer el legado de quienes trabajaron para construir una tierra más fuerte, y contribuir a que quienes hoy buscan una nueva oportunidad encuentren en Proyecto Joven un camino de recuperación y formación.