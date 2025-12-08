leonoticias - Noticias de León y provincia

Paramount lanza una opa hostil sobre Warner Bros para boicotear la oferta de Netflix

Ofrece 30 dólares por acción por la firma dueña de franquicias como Batman y Harry Potter, frente a los 27,75 dólares de la plataforma de streaming

C. Cándido

Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:57

Comenta

No está todo dicho en el terremoto que en los últimos días vive el sector de 'streaming' mundial. Paramount lanzó este lunes una oferta pública de adquisición en efectivo de Warner Bros Discovery (WBD) a 30 dólares por acción, desafiando el acuerdo anunciado el viernes entre la empresa y Netflix. «Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior en efectivo», dijo David Ellison, presidente y CEO de Paramount, según recoge la agencia Bloomberg.

La oferta valora al gigante del entretenimiento en 108.400 millones de dólares y representa una prima del 139% sobre el precio de las acciones de Warner en septiembre, dijo Paramount en un comunicado que calificó la oferta de Netflix como «inferior e incierta».

El 5 de diciembre Netflix anunciaba que había llegado a un acuerdo para adquirir Warner Bros. Una operación que incluye HBO Max y HBO. La transacción, que se espera que se ejecute en un plazo de entre 12 a 18 meses, ha obligado a Netflix a mover ficha con sus usuarios, que se preguntan qué será de sus cuentas a partir de ahora.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

