leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Desalojan Bouzas, Montes de Valdueza y Peñalba de Santiago
Logo Patrocinio

Marta Flich dirigirá 'Directo al grano' en RTVE desde septiembre

El formato contará con una mesa diaria de análisis y reportajes de periodistas especializados

C. P. S.

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:34

RTVE ha anunciado la incorporación de Marta Flich a su parrilla de la próxima temporada, que arrancará en septiembre. La periodista y economista presentará 'Directo al grano', un nuevo magacín cuya fecha exacta de estreno y canal de emisión aún no se han concretado.

El formato, producido por la cadena pública junto a La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (The Mediapro Studio), contará con una mesa diaria de análisis y reportajes de periodistas especializados. Aunque no está confirmado, podría ocupar la franja que actualmente presenta Jesús Cintora, emitida en La 1 de 15:45 a 17:20 y en La 2 de 19:00 a 21:00. En un comunicado, la corporación pública describe 'Directo al grano' como «un espacio de narrativa clara, voces diversas y estructura ágil». El equipo estará integrado por colaboradores y reporteros.

Trayectoria y estilo

Flich llega a RTVE tras una carrera consolidada en televisión, con etapas en 'Todo es mentira' (Cuatro) y 'Gran Hermano' (Telecinco). Con amplia presencia en redes sociales, es conocida por su ironía y sus explicaciones sencillas de asuntos complejos de la actualidad económica y política. RTVE destaca su estilo directo, su humor y su conexión con una audiencia transversal gracias a sus editoriales que se han hecho virales en redes y que han reforzado su perfil como comunicadora de información y entretenimiento.

La incorporación de Flich refuerza la apuesta de la cadena pública por formatos que mezclen actualidad, análisis y entretenimiento, un terreno en el que RTVE busca competir con ofertas similares de cadenas privadas y atraer a públicos más jóvenes habituados al consumo de contenidos digitales.

La productora señala también que el nuevo programa Directo al grano tendrá un ritmo !dinámico y flexible» y estará diseñado para adaptarse a la actualidad del día, con un enfoque que combine información en directo, opinión y piezas audiovisuales de corta duración para su difusión en redes sociales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos de Palacios del Sil contra Feijóo y Mañueco: «Valientes, id ahora a la Valduerna»
  2. 2 Agentes forestales en León: «Nos mandan solos a los incendios y nos quitan medios en plena extinción»
  3. 3 Cuatro miembros de la UME heridos con quemaduras y una lesión en el incendio de Odollo
  4. 4 Rufina, la vecina de Las Médulas que perdió su casa: «Nos han quitado el pueblo, el alma y la vida»
  5. 5 Rescatan a dos pescadores en el río Sil tras abrirse las compuertas de un embalse
  6. 6 Se complica la situación en los incendios forestales de León que tienen «un comportamiento explosivo»
  7. 7 Incendios en León: información actualizada de los cortes de carreteras este 15 de agosto
  8. 8 «No me voy a ir de mi casa hasta que no vea el riesgo»
  9. 9 Herido tras accidentar su tractor en Palacios de la Valduerna
  10. 10 Localizan a una menor que desapareció hace una semana en San Andrés del Rabanedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Marta Flich dirigirá 'Directo al grano' en RTVE desde septiembre

Marta Flich dirigirá &#039;Directo al grano&#039; en RTVE desde septiembre