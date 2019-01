Fran, de 'Pasapalabra': «Mi madre pensó que era una broma que ganase 1.542.000 euros»

Imagine que le llaman un 28 de diciembre para decirle que su hijo acaba de ganar 1.542.000 euros. «Ese día, el de los inocentes, grabamos el programa en el que logré resolver el rosco de 'Pasapalabra' y, claro, cuando llamaron a mi madre para contárselo, ella se pensó que era una broma», recuerda Francisco José González Arias, Fran, el ovetense que ha conquistado a los espectadores del concurso de las tardes de Telecinco. Hoy, a las 20 horas, se emite el programa en cuestión, el que le valió al asturiano del 89 para llevarse el tercer bote más alto de la historia de 'Pasapalabra'.

Quiso la casualidad que Fran González leyera el pasado verano un libro sobre historia de la aviación que hacía referencia a Charles Renard, el ingeniero francés que construyó el dirigible militar 'La France' en 1884. Cuando Christian Gálvez le preguntó por el apellido de este, al aspirante le entraron dudas, así que optó por pasar palabra. «Tenía tiempo aún», recuerda, gracias, en buena medida, a los invitados que le acompañaron ese día: Pilar Cernuda y Boris Izaguirre.

Fran González iba resolviendo acertadamente el resto de definiciones, hasta que solo le quedaron dos: la famosa 'r' y la 'l'. Dos apellidos de los cuales dudaba. «Cuando Christian me preguntó la primera vez por un poeta ruso, me vino alguien a la cabeza, así que, llegados al final, lo dije». Y acertó: Lérmontov. Lo que vino después fue una auténtica revolución en el plató.

El ovetense estaba, otra vez, a una palabra del bote. «El presentador me preguntó si la sabía y le dije que dudaba entre dos. Como aún me quedaban unos 30 segundos, le pedí que me volviera a leer la definición despacio», cuenta González, al tiempo que confiesa que la otra opción que barajaba era un hombre que se acabó lanzando desde lo alto de la Torre Eiffel. Cuando respondió Renard llegaron los gritos, abrazos y una felicidad extendida por todo el plató. Fran González, el concursante que más tiempo ha estado en 'Pasapalabra' de manera ininterrumpida (168 programas), se llevaba, por fin, el bote.

«Leí un libro de historia de la aviación el pasado verano y ahí me quedé con la hazaña de Renard»

«Había hablado alguna vez con el equipo que si me llevaba el bote no iba a poder raparme la cabeza por razones obvias», comenta divertido, «así que me habían sugerido que escanciara un culín en plató». Dicho y hecho. Pocos minutos después de saberse poseedor de algo más de un millón y medio de euros -debe renunciar al dinero que llevaba acumulado por una cláusula fija del programa-, Fran González volvió a presumir de asturianía en televisión.

El carismático concursante confiesa estar todavía en una nube. Dice también sentir «cierto 'mono'» tras abandonar la rutina adquirida en varios meses de grabaciones. «He conocido gente maravillosa: Miguel Ángel Muñoz y Ana Guerra son algunos ejemplos». De entre todos, destaca la «buena amistad» cosechada con Christian Gálvez, con quien Fran ha quedado en alguna ocasión porque «tenemos inquietudes parecidas».

El dinero de 'Pasapalabra' no lo gastará en el máster, algo que defendió cuando empezó a concursar. «Eso ya está financiado. De hecho, estoy viviendo en Madrid, donde presento el trabajo final en septiembre», dice. Lo que sí hará es gastar parte del dinero con la familia, empezando por sus dos hermanos mayores y sus sobrinos.

Hoy, Fran González viaja a Asturias para ver el programa en familia. Estará en Colloto, donde volverá a dedicarle el premio a su tía, fallecida hace unos meses. Eso sí, los seguidores del asturiano pueden estar tranquilos, el miércoles se estrena el especial 'La academia de Pasapalabra', y él estará presente.