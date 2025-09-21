J. Moreno Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:04 Comenta Compartir

Con un tono irreverente y un grupo amplio de colaboradores, la periodista Cristina Lasvignes (Madrid, 47 años) se pone al frente de '¡Vaya fama!', el nuevo programa de crónica social de Telecinco para los fines de semana (sábados y domingos a las 13.15 horas) que presenta junto a Fran Ramírez. La comunicadora, con amplia experiencia en radio y televisión, sigue vinculada a Mediaset tras llegar este verano para sustituir a Jorge Javier en 'El diario'.

–¿Cómo fue la llamada para seguir en Telecinco?

–Fue muy rápido todo. Me dijeron que si me apetecía hacer una prueba. Fue igual que con 'El diario de verano' y yo dije que sí. Hice la prueba como todo el mundo y de ahí me fui a hacer 'El diario' y a los dos días llegó la llamada de que si me apetecía hacer el programa.

–Hizo información del corazón en 'Tal cual lo contamos' (2008). ¿Le va a costar volver a este universo o está actualizada de las tramas y personajes?

–En 'Tal cual' me pasaba, yo preguntaba mucho porque yo venía de la radio y del mundo de la noche y yo ahí cada tarde flipaba un poco. Hay cosas en las que estoy al día, por supuesto, y ahora además a través de las redes estamos más actualizados con todo. Me pondré un poco al día pero me dejaré llevar porque al final creo que eso también mola. Soy una espectadora más.

–El corazón también ha cambiado. ¿Qué toque le van a dar en 'Vaya fama'?

–El toque va a ser mucho más distendido y divertido. De primeras, con ningún ánimo de atacar ni de ir a por nadie. Nuestro objetivo es reírnos un poco. Lo que nos encantaría es que los famosos entren al juego.

–Ha entrevistado a muchos personajes populares. ¿Se le ha caído algún mito?

–Alguno se me ha caído pero nunca diré sus nombrs, pero también me han sorprendido. Me pasó con Miguel Bosé. Estaba en la radio y nos tocaba entrevistarlo y yo tenía un agobio porque pensaba que vendría súper divo. Yo ya empecé la entrevista casi más borde que él. Pues luego fue maravillosa la entrevista, el tío fue encantador, se prestó a todo, se prestó a jugar y nos contó de todo, fue muy cariñoso y después del programa se quedó a grabar lo que queríamos.

–¿Qué personajes le interesan más?

–Me cuesta poner a alguien en el lado de la mala fama así de primeras. Pero yo cualquiera que no atienda a mis compañeros, que sea borde y que no nos trate bien va a ir directo a la vitrina de mala fama.

–¿Cómo va a llevar el escrutinio de la audiencia después de la experiencia de 'El diario'?

–No me acordaba de lo que era lo de la audiencia diaria. Es algo que no me cansaré de decir, creo que es una de las cosas que la tele podría llevar un poco como la radio que, por ejemplo, el EGM es cada tres meses que te da tiempo a rodar, a que te conozcan y a que te quieran como en las relaciones. Esto lleva un proceso, pero esto es lo que es. Ojalá el dato sea bueno y si no, pues habrá que intentarlo y trabajar todo lo posible para que nos quieran.

–Toman el relevo de un programa histórico como 'Socialité'. ¿Impone el reto?

–Es que yo he estado en Mediaset en agosto. Ahora en septiembre he pensado: '¡Cuánta gente!'. No he tenido ni tiempo de verles. Al final vamos en la misma franja horaria, también con crónica social, pero se le va a dar un rollo diferente.

–Y en la competencia, 'De corazón', el veterano programa con Anne Igartiburu.

–Anne es una de esas personas que te sorprende. La conocí hace un millón de años. Tiene esa cara dulce y amable, pero cuando la conoces en privado es un poquito más como yo, más 'rock and roll' de lo que parece. Es una tía fantástica. Competimos, pero creo que son programas con enfoques diferentes.

–¿Va a cambiar mucho su vida trabajando el fin de semana?

–He trabajado en todos los horarios: de noche hasta las seis de la mañana, en matinales, de miércoles a domingo. Nunca he trabajado en fin de semana con hijos. Me tendré que adaptar y ellos igual. A papá le tocará ir a más partidos que a mamá las mañanas de los sábados y ya está (risas).

–¿Cómo ha sido la experiencia de presentar 'El diario de verano'?

–Salgo totalmente enamorada, estoy con el corazón partido. He tenido una aceptación por parte del equipo tan buena, me han cuidado tanto... Me han protegido y enseñado. Me da mucha pena. Lo que me ha llegado ha sido cariño por parte de la gente. Al final, sustituyes a alguien insustituible, con mucha personalidad, y eso me daba respeto.

–¿Qué le ha dicho Jorge Javier?

–Él ha desconectado absolutamente, aunque me ha llegado algún mensaje de él. Me ayudó muchísimo a quitarme los nervios y ahora me ha dicho que estaba encantado con lo que había hecho.