J.J. Vaquero: «Hemos ido tanto a León que los chistes salen solos» El cómico J.J. Vaquero. Raúl Cimas, Dani Mateo y Vaquero llegan, este viernes 28 de junio, al auditorio de la capital leonesa para presentar la comedia 'Nunca os Olvidaremos', en la que la risa está asegurada con estos tres referentes del stand up español S. FERNÁNDEZ León Viernes, 28 junio 2019, 12:43

Raúl Cimas, Dani Mateo y J.J. Vaquero llegan a León para presentar la comedia 'Nunca os Olvidaremos'. Por primera vez se suben juntos al escenario del auditorio en una obra en la que se mezcla el humor con la muerte. Dos conceptos en principio antagónicos pero que encajan muy bien, al igual que estos tres cómicos que mantienen personalidades muy diferentes. Un repaso de la vida antes de despedirse para siempre es el hilo conductor de esta obra en el que la risa siempre está presente gracias a estos referentes del stand up español. Antes de subirse a las tablas de este escenario, el polifacético Vaquero mantiene un encuentro con leonoticias. Desde la humildad que le caracteriza analiza con serenidad el momento actual que está viviendo.

'Nunca os Olvidaremos' Lugar: Auditorio Ciudad de León Día: Viernes, 28 de junio Hora: 20.30 horas Precio: Desde 22 euros

No para Vaquero, ¿ahora cuenta el tiempo con cuentagotas?

Bueno no te creas, hemos ido hacer una actuación hace poco y calculamos mi mujer y yo que estuvimos 22 horas allí y 16 horas en el coche, ósea que es cierto que estamos liados pero también hay mucha cantidad de tiempo sin usar.

¿Cómo es sentirse una 'rock star' de la comedia?

No creo que las 'rock star' se hagan 16 horas de coche, lo que si mola es que estamos teniendo mucho trabajo. Cuando yo empecé la gente te decía «los monólogos se van a acabar, luego ¿qué vais hacer?», parece que eso se ha terminado. Está bien tener que viajar porque eso significa que hay trabajo.

«Está bien tener que viajar porque eso significa que hay trabajo»

Ahora llega a León junto con Cimas y Mateo con 'Nunca os Olvidaremos'…

Nunca os olvidaremos creo que es un título muy bien puesto, porque ha coincidido con la problemática de los límites del humor, en especial con el sketch de la bandera de Dani Mateo, parece que el título lo pusimos sabiendo lo que iba a pasar.

¿Un juego entre la muerte y la comedia?

La función trata de que cada uno de nosotros se va muriendo y los otros dos asisten a su funeral, hay un fleco que dejamos en el aire y es la cuestión de que cómo es posible que el primero que se muere asista al funeral de los siguientes, pero no somos tan buenos guionistas ( risas). Esto da un poco de miedo porque alguno será el primero en morir de los tres y los otros dos estarán en ese entierro sabiéndose el texto.

«No leo comentarios en redes sociales porque una vez lo hice y me pegue un susto gordo»

¿Cómo hacen para llegar a León y meter chistes sobre esta ciudad en el monólogo?

Los tres ya llevamos tiempo y tenemos un bagaje que nos permite conocer las ciudades a las que hemos ido. En León, conocemos el húmedo perfectamente y tenemos muchas anécdotas, pero no es algo que se hable y lo metamos con calzador, es que hemos ido tanto a León que salen solas y lo hacemos por nosotros, por divertirnos y porque si sabemos cosas de esta ciudad es porque hemos ido a trabajar así que estamos algo en deuda.

¿Cómo se lleva con las redes sociales?

Exceptuando en el Facebook del Rincón del Erizo (local de comedia que tiene Vaquero en Valladolid), en el que si veo lo que la gente pone, en el resto subo contenido pero no leo demasiado. No leo comentarios porque una vez lo hice y me pegue un susto gordo, solo veo lo que ponen mis seguidores.

«En la vida siempre hay que estar agarrado a varias ramas, porque te ayuda a negociar»

¿En qué momento de la fama está?

Estoy en el mismo punto que antes por el día pero por la noche ha cambiado. Durante el día es muy chulo pero por la noche ya se empieza a complicar, porque el contacto físico es otro. Es la misma gente, lo que ha cambiado es que se han tomado tres copas.

¿Ser polifacético es una forma de sobrevivir?

Sí, en la vida siempre hay que estar agarrado a varias ramas, porque te ayuda a negociar con las ramas a las que estás agarrado. De todo lo que hago, lo que más me gusta es ser guionista, porque en la radio o la televisión tienes una exposición y sobre todo necesitas la voz.

«De todo lo que hago lo que más me gusta es ser guionista»

¿Venir del stand up con un texto probado es lo que te da seguridad cuando sale en televisión?

Sí, porque los monólogos es lo que te da el contacto directo con el público, cuando tu sales en televisión no sabes lo que está pasando en casa, sin embargo si tú has ido contando esas cosas por bares, teatros, etc., sabes lo que está pasando en casa porque sabes cómo reacciona el público.

Dentro del personaje que ha creado, que me imagino que haya algo de verdad, ¿tiene miedo de que el espectador se crea todo lo que cuenta sobre ti?

La culpa es mía por haber contado verdades, el espectador no tiene que saber diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira. Tendría que haber decidido al principio de mi carrera si iba a construir monólogos solo con cosas que me han pasado o por el contrario inventarme personajes e historias irreales, lo he mezclado y he preparado un gran revuelto del que no me puedo quejar.

¿Qué queda del Vaquero que curraba en un restaurante?

Pues no sé, porque el otro día intente tirar una caña y casi le 'jodo' el barril al dueño. Como profesional muy poco, sentimentalmente mi mujer que era mi compañera en la barra, así que queda bastante.