Sonor Ensemble, la mezzo Gudrún Olafsdóttir y el pianista Sebastián Mariné actúan, en León, en el festival de Música Española El Sonor Ensemble, con si director Luis Aguirre, segundo por la izquierda. El concierto tendrá lugar el viernes 20 de septiembre a las 8 de la tarde en el Auditorio «Ángel Barja» del Conservatorio de León

Sonor Ensemble, uno de los conjuntos de cámara con mayor proyección nacional e internacional de nuestro país, vuelve al Festival de Música Española bajo la dirección de Luis Aguirre. El concierto tendrá lugar este viernes 20 de septiembre a las 8 de la tarde en el Auditorio «Ángel Barja» del Conservatorio de León. Las entradas, a 5 euros, pueden adquirirse en taquilla desde una hora antes del concierto.

El grupo ha actuado en más de 200 conciertos y festivales en varios países de Europa, Asia y América, lo que hace del grupo uno de los más destacados embajadores de la música española. Sonor Ensemble ha grabado para RNE, RTVE, Radio de Islandia, Radio de Polonia, Fundación Autor, Orpheus Classical y su propio sello independiente.

En esta ocasión Sonor Ensemble contará con la participación de dos grandes solistas: la mezzosoprano islandesa Gudrún Olafsdóttir y el pianista madrileño Sebastián Mariné, quienes pondrán en atril obras de grandes compositores españoles como Boccherini (Música nocturna en las calles de Madrid), Falla (Dos danzas de El Amor Brujo), Turina (Rapsodia Sinfónica para piano y cuerdas) y Rodrigo (Trìptic de Mossén Cinto) junto a otras más actuales de Jesús Ángel León (Dos Danzas argentinas), Román Alís (Tres canciones de «La Roda del Temps» sobre poemas de Salvador Espriú), la madrileña de origen leonés Consuelo Díez (Tentative) y la cubana Ileana Pérez, de quien se estrena Columnas de luz, en conmemoración del V Centenario de la fundación de La Habana.

Mezzosoprano

Descrita por Hilary Finch de The Times como «una cantante de gran inteligencia, de un carácter vivaz y un color vocal cautivador», la mezzosoprano islandesa Gudrún Ólafsdóttir, afincada en España, ha cantado en óperas y conciertos por toda Europa y en Latinoamérica en lugares como el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Teatro Real, el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, el Royal Festival Hall (Londres), Bozar Henry le Boeuf Hall (Bruselas), el Coliseo de Buenos Aires y la Sala Glinka de la Filarmonía de San Petersburgo.

Ha trabajado como solista con la Orquesta Sinfónica de Islandia, Sonor Ensemble, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orquesta Sinfónica Estatal de San Petersburgo y la Philharmonia Orchestra de Londres. Ha ganado numerosos premios en concursos internacionales de canto, incluyendo el Kathleen Ferrier Song Prize en la Wigmore Hall en Londres, The Miriam Licette Scholarship en el Royal Opera House Covent Garden y el Premio Joaquín Rodrigo en Madrid. Estudió canto en el Conservatorio de Reikiavik y su máster en la Guildhall School of Music & Drama de Londres. Ha grabado doce CDs para varios sellos discográficos incluyendo Naxos y EMEC Discos.

Piano

Comienza sus estudios musicales a la edad de doce años en el Conservatorio Profesional de A Coruña bajo la tutela de Antonio Portela. Como contrabajista ha formado parte de la Joven Orquesta Sinfónica de Galicia y de la JONDE, realizando giras por España y Europa. Ha ganado el primer premio en el X Concurso de instrumentos de cuerda de Ciudad de Toledo. Estudió Piano con R. Solís, Composición con R. Alís y A. Gª Abril y Dirección de Orquesta con I. Gª Polo y E. Gª Asensio en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, obteniendo Matrículas de Honor en todos los cursos y Premio Fin de Carrera en Piano. Al mismo tiempo, se licenció en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid.

Ha actuado como solista con las ORTVE, Sinfónicas de Madrid, de Sevilla, de Baleares, de la Comunidad de Madrid, Ciudad de Granada, de Valladolid, de Asturias, etc. Ha estrenado los conciertos para piano y orquesta escritos para él de Valentín Ruiz, Rafael Cavestany y Fernando Aguirre. Ha grabado cuatro CDs con música española para saxofón y piano y un CD con las sonatas para piano solo y para clarinete y piano de Robert Stevenson. Desde 1979 es profesor en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, así como también, desde su fundación en 1991, en la Escuela Superior de Música «Reina Sofía» que dirige Paloma O'Shea. Ha actuado como solista con el Sonor Ensemble en diversos conciertos en España y el extranjero.

Director

Nacido en Madrid, realiza estudios de Economía en la Universidad Autónoma, y Piano, Composición y Dirección de Orquesta en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, ampliando estudios en el Guildhall School of Music and Drama (Londres), Hochschule für Musik und Darstellende Kunst «Mozarteum» (Salzburgo) y en la Universidad de Indiana (USA). Durante 1986 y 1987 fue Director Asistente de la Orquesta Nacional de España y en las temporadas 1995/96 y 1996/97 asumió la dirección titular y artística de la Orquesta Pablo Sarasate de Pamplona. Desde su creación en 2004, es director musical y artístico del Sonor Ensemble, con el que ha realizado alrededor de doscientos conciertos. Ha actuado con orquestas sinfónicas y de cámara en numerosos países de Europa, América, África y Asia y ha realizado grabaciones para RNE, TV5, RTVE, Radio Nacional de Islandia, Polskie Radio, y para el sello Fundación Autor.

Estrenó en España los conciertos 3 y 4 de violín de Alfred Schnittke con la Orquesta Sinfónica Portuguesa y Orquesta Sinfónica de RTVE respectivamente. Ha dirigido entre otras a la New Orchestra of Boston, Bournemouth Symphony Orchestra, Solistas del Metropolitan de Nueva York, Sinfónica de Santa Fé (Argentina), Filarmónica de Jalisco (México), The Nairobi Orchestra (Kenia), Sinfónica Nacional Portuguesa, Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de RTVE, Sinfónica de Madrid y prácticamente a la mayoría de las restantes orquestas sinfónicas españolas. En diciembre de 2015 recibió la Medalla de Oro Reyes Católicos, Foro Europa, por su trayectoria profesional, contribución a la creación contemporánea con encargos continuos a relevantes compositores y difusión de la música española en general.