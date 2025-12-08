leonoticias - Noticias de León y provincia

Casa Botines.

Casa Botines de León explica la bóveda tabicada de Gaudí

La publicación, editada por la Fundación Dvesta, incluye un apartado sobre la arquitectura industrial del siglo XIX

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:54

Comenta

El Museo Casa Botines Gaudí de León acoge mañana, a las 19.30 horas, la presentación del libro 'Ingenio Modernista. Universo Gaudí' de los arquitectos Ignacio Paricio y Marc Cabello. El acceso es libre y gratuito por la puerta de la calle Pilotos Regueral.

'Ingenio Modernista. Universo Gaudí' (2024) es un estudio sobre la bóveda tabicada o catalana y su evolución hasta alcanzar su máxima expresión en la obra de Gaudí. Casa Botines es un ejemplo de la utilización de este tipo de bóveda que protagoniza la sala semisótano donde se va a realizar la presentación.

La publicación, editada por la Fundación Dvesta, incluye un apartado sobre la arquitectura industrial del siglo XIX, así como un capítulo dedicado a los prefabricados del Park Güell, que tendrán un papel destacado en la futura exposición permanente del Museo Casa Botines Gaudí.

