Viva Suecia: «Hace tiempo que dejamos de soñar porque las cosas van mucho más arriba de lo que pensamos» Viva Suecia. La banda murciana regresa a León, de la mano de Mahou, este jueves en un concierto en Espacio Vías que abrirá la leonesa Myriam The Bright S. FERNÁNDEZ León Miércoles, 7 noviembre 2018, 12:50

La banda murciana Viva Suecia regresa, este jueves 8 de noviembre, a León de nuevo, esta vez de la mano de Mahou bajo una iniciativa que hará vibrar a todo el público. Espacio Vías es la sala de conciertos elegida para acoger este evento, en los que no estarán solos. La leonesa Miriam The Bright será la encargada de abrir este evento con sus canciones que se enmarcan en su nuevo proyecto, Feroe. «Tengo muchísimas ganas, me lo tomo como un reto, porque es la primera vez que voy como solista», detalla a leonoticias Myriam. La leonesa ya tiene todo preparado para sacar su nuevo disco, del cual sonarán algún tema este jueves, pero que no verá la luz hasta principios de 2019. « Es la prueba de fuego de saber cómo va funcionar todo», afirma la leonesa. Después de esta presentación llega el turno para Viva Suecia, un grupo que ya conoce León, quienes llegan a la capital con mucha ilusión después de numerosos reconocimientos que han recibido hace escasos días y dispuestos a enmendar el literal tropiezo que sufrieron en su última actuación en León. Antes de eso, Rafa Val, la voz de este grupo regala a leonoticas una bonita conversación.

Lo primero es darle la enhorabuena por el premio que le ha otorgado la MTV Europea como mejor artista español

Ha sido una pasado, además nos dieron también la noticia de que se habían vendido todas las localidades del concierto que vamos a ofrecer en La Riviera (Madrid) a falta de seis meses y a todo esto hay que añadir que nos dieron una noticia muy importante que daremos a conocer en los próximos días. Ha sido una semana redonda.

La noticia les pilla en Colombia, ¿Cómo ha ido la gira por Latinoamérica?

Muy bien. Hemos tenido el placer y honor de estar en un montón de sitios, de tocar, de ver a gente en los conciertos cantando. Ha sido increíble.

Si vemos inexplicable que la gente cante nuestras canciones en España imagínate fuera.

Por otro lado, a falta de seis meses ya han colgado el cartel de no hay entradas en La Riviera

Nosotros somos bastante precavidos, no queremos estar por delante de donde estamos. Llenar una Riviera con seis meses antelación ya nos parece el sueño de nuestra vida, hacer una segunda fecha ya nos parece increíble y lo que está por venir dios dirá. Hace tiempo que dejamos de soñar porque las cosas van mucho más arriba de lo que pensamos

Su disco «Otros principios fundamentales» ha recibido una buena crítica, ¿eran conscientes de la magnitud de este álbum?

Nosotros no hacemos canciones para que lo 'peten', si nos emocionamos y pensamos a veces esto es un 'temazo', pero lo decimos para nosotros y siempre cuando están hechas. No intentamos hacer un 'temazo' hacemos canciones y luego nos gustan y le gusta al público más o menos.

Es más nunca aciertas la canciones que más le van a gustar a la gente, los que están alrededor lo ven siempre más claro que tú. Nosotros nunca pensamos sacar «a dónde ir» como single y mira si ha funcionado

Están preparando su tercer disco pero ya han salido algunos temas suelto, ¿es un compromiso del mercado?

Sacar canciones poco a poco no ha sido consciente, han salido por diversos motivos, la colaboración con Elyella, el tema 'Ahora tú' sale por un acuerdo con Estrella Galicia. Pero no es que no hayamos puesto a componer concienzudamente para ir sacando canciones sueltas, han salido nuevos proyectos, ideas que nos han gustado, por suerte se han ido convirtiendo en grandes canciones a pesar de que estén fuera de los álbumes

No hablan de política directamente pero sí que tocan temas sociales, ¿Cree que esta es otra forma de hablar de política?

Creo que si nos metemos en política, no hace falta mencionar algo relacionado directamente con la política para hablar de ella. Hablamos de los que le ocurre a nuestra generación, de pensamientos, preocupaciones, sensaciones, sentimientos.

Es otra forma de hablar de política, creo que la política debería de hablar de eso y no de todo lo demás.

Lo normal en grupos parejos a lo suyos es verano de festival e inviernos en salas, ¿Cómo llevan el cambio?

Es una estupidez elegir, pienso en el Granada Sound y luego se me pasa por la cabeza concierto de hace una semana y media en Santiago de Compostela. Son dos conciertos radicalmente opuestos en cuanto a logística pero ambos son increíbles.

Vuelven a León, un sitio que ya conocen. La última vez que estuvieron fue en las fiestas de San Juan y San Pedro…

Siendo sincero, ese fue uno de los conciertos más complicados que hemos tenido. Ese día estábamos sin Jesús, que acababa de ser papa, Alberto llegó por los pelos al concierto, arriba sonaba raro y para culminar yo me tropecé y me caí. Lo recordamos como una fecha muy bonita porque diez segundos después estábamos tomando algo y dándonos cuenta que en realidad nos iba genial y un concierto malo lo tiene cualquiera. A pesar de que todo salió un poco raro guardamos esa fecha con mucho cariño.