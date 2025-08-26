leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gobierno declara la 'zona catastrófica' en León «aunque el episodio de emergencia no ha concluido»
Logo Patrocinio

Así reacciona la escena musical y la sociedad española a la muerte de Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico

El músico y cantante ha muerto a los 88 años, según ha confirmado su compañero durante décadas sobre los escenarios, Ramón Arcusa

Rochell De Oro

Martes, 26 de agosto 2025, 16:54

El mundo de la música está de luto. El músico y cantante Manolo de la Calva ha muerto a los 88 años, según ha confirmado su compañero durante décadas del 'Dúo Dinámico', Ramón Arcusa. Numerosos compañeros de profesión han compartido sus condolencias en sus perfiles de redes sociales.

El cantante y compositor padecía una fibrosis pulmonar, diagnosticada tras un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace tres años, cuando se desplomó sobre el escenario. Su muerte supone un duro golpe para la escena musical española, ya que, junto a Arcusa, fue clave en la creación de los cimientos sobre los que se edificaría la música moderna en España.

Ramón Arcusa

Academia de Cine

Carlos Baute

https://x.com/carlosbaute/status/1960315809311412629?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1960315809311412629%7Ctwgr%5E8cba8c46b05abf241fe12c6bae5c7b385b575077%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fel-cultural%2F20250826%2Fmuere-integrante-duo-dinamico-manuel-calva-anos-reacciones-ultima-hora-fallecimiento-cantante-compositor%2F1003743899997_10.html

Rosa Díez

https://x.com/carlosbaute/status/1960315809311412629?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1960315809311412629%7Ctwgr%5E8cba8c46b05abf241fe12c6bae5c7b385b575077%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elespanol.com%2Fel-cultural%2F20250826%2Fmuere-integrante-duo-dinamico-manuel-calva-anos-reacciones-ultima-hora-fallecimiento-cantante-compositor%2F1003743899997_10.html

SGAE (Sociedad general y gestión colectiva de los derecho de autor)

Pedro Ruiz

Juanma Moreno

Publicidad

Top 50
  1. 1 Risto, el burro que avisó de que el fuego llegaba a Molinaseca: «Ha sido nuestra alarma»
  2. 2 Los incendios de Garaño, La Baña y Fasgar-Colinas siguen siendo un riesgo para las poblaciones
  3. 3 Los mensajes de la vergüenza para la Junta: «Ni con esas nos mueven»
  4. 4 Ingresa en la prisión de Mansilla el detenido por el incendio de Molinaseca
  5. 5 Localizan 34 cartuchos de dinamita en una vivienda de Vivero de Omaña
  6. 6 Protección Civil alerta sobre Garaño que «evoluciona muy desfavorablemente»
  7. 7 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  8. 8 Detenido un hombre de 75 años como supuesto autor del incendio de Molinaseca
  9. 9 «Sería absurdo destinar todo a la extinción de incendios»
  10. 10 Los incendios arrasan el futuro de la apicultura en León: «Aunque las abejas sobrevivan, el lugar ya no sirve»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Así reacciona la escena musical y la sociedad española a la muerte de Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico

Así reacciona la escena musical y la sociedad española a la muerte de Manolo de la Calva, integrante del Dúo Dinámico