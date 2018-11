El Purple Weekend ya tiene horarios y precios confirmados Este festival celebra, este año, su 30 edicción. El festival de mod se volverá a celebrar de nuevo Espacio Vías, Studio 54 y El Chef, teniendo como novedad El Glam para acoger las actuaciones de tarde, cayéndose del cartel El Gran Café S. FERNÁNDEZ León Miércoles, 7 noviembre 2018, 13:59

El Purple Weekend cada vez está más cerca. A menos de un mes para que se celebre este emblemático festival de mod, la organización ha dado a conocer los horarios, precios y las salas donde desde el miércoles 5 hasta el 10 de diciembre volverán a refugiarse este estilo de música.

Las entradas, que ya están a la venta tanto de forma física como a través de internet, en esta ocasión el abono para poder acudir a todo el festival costrá 75 euros

Como ya adelantó este medio, en su 30 aniversario el Purple Weekend no se celebrará en la Sala de Exposciones, volviendo a ser de nuevo Espacio Vías, Studio 54 y el Chef los escenarios principales de esta edición. Un lugar emblemático que se cae del cartel es la sala de conciertos El Gran Café, lugar insignia que ha cobijado este festival durante toda su andadura. El testigo lo recoge El Glam, esta discoteca situada en pleno barrio Húmedo recoge el testigo y se encargará de recibir los espectáculos que tendrán lugar durante la tarde.

Los platos fuertes de esta edición tendrán lugar el viernes y sábado ambos en el Chef cuando salgan a escena los estadounidenses The Kinetics y Mathew Sweet, respectivamente.

Los estadounidenses Matthew Sweet, The Kinetics, The Resonars The Hentchmen The Model Rockets componen la cabeza de cartel de esta nueva edición. En la que también estarán nombres como los leonesases Los modernos, La Granja o Los imposibles.