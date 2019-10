El Purple Weekend se muda por fin al Palacio de Exposiciones Público durante un concierto de la pasada edición del Purple Weekend. A pesar de este cambio, el festival quiere mantener la línea urbana con conciertos también en Espacio Vías | Por su parte, el CHF ya no formará parte en esta nueva edición S.FERNÁNDEZ León Viernes, 11 octubre 2019, 09:08

«El Purple Weekend 2019 ya está en marcha y esto no hay quien lo pare», así han presentado en redes sociales una nueva edición de este festival. Del 4 al 8 de diciembre el movimiento Mod se vuelve a citar en la capital leonesa. La novedad de este año será, que por primera vez el Palacio de Exposiciones será uno de los escenarios que dará cobijo a este evento.

Después de que esta opción se barajase el año pasado, cuando el festival cumplía su XXX aniversario, la falta de acuerdo entre los organizadores y el Ayuntamiento de León lastró esta operación, que ahora ya se ha convertido en una realidad. El Purple Weekend será el segundo evento musical que acogerá este espacio, el festival Hallowindie, que se celebra el 2 de noviembre, es el encargado de dar en directo las primeras notas musicales.

A pesar de este cambio, este festival quiere mantener la línea urbana conservando diversas actividades y conciertos por la ciudad. Espacio Vías junto a otros bares de la ciudad mantendrán vivo el centro de la capital leonesa. Por su parte, el CHF ya no formará parte en esta nueva edición.

Primeras confirmaciones

La organización ya ha hecho público las primeras confirmaciones. Casi diez bandas ya se encuentran en cartel en las que cabe destacar a los canadienses The Tranzmitors, una de las maquinarias mejor engrasadas de Mod Revival y Power Pop del planeta. Llevan 14 años en activo, son dueños de una colección de hits abrumadora y a pesar de su dilatada carrera esta es su primera visita a España.

Los austriacos The Jaybirds también estarán presentes. Esta banda ha permanecido fiel a sus raíces Rhythm&Beat a lo largo de toda su carrera y, mientras la mayoría de las bandas Mod querían ser los Small Faces, ellos eran lo más cercano a los Rolling Stones o los Yardbirds.

Una de las bandas más populares e icónicas de Garage y Power Pop de los 80, The Stems, harán más grande este festival.

Desde Gran Bretaña llegan Peter Perrett, el mismo músico que lideró a los irreverentes y geniales The Only Ones y que ahora presenta su segundo álbum en solitario: «Humanworld».

Completan la lista de confirmados, el estadounidense Carlton Jumel Smith, un cantante de soul de la vieja escuela, los rusos The Thunderbea y los australianos Hoodo Gurus.

Abonos

La venta de entradas ya está disponible. La primera oferta lanzada ofrece abonos a 65 euros más gastos de envío, que durará hasta el próximo 21 de octubre. Al terminar, subirá a 75 euros más gastos.

Las entradas de día aún no están disponibles, pero verán la luz en los próximos días.