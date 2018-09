La Orquesta Filarmónica de Cámara de Colonia actuará en el Teatro San Francisco Interpretarán obras de Vivaldi, Mozart y Paganini el próximo 19 de septiembre LEONOTICIAS Martes, 4 septiembre 2018, 18:49

La Orquesta Filarmónica de Cámara de Colonia regresa a España para actuar en el Teatro San Francisco de León. La cita tendrá lugar el próximo 19 de septiembre, desde las 20:30 horas, y en ella interpretarán obras de Vivaldi, Mozart o Paganini, entre otros.

El motor que impulsa a la Orquesta Filharmónica de Cámara de Colonia es su ímpetu y sus ganas de llevar la música a todas partes. No importa el idioma, no importa el lugar, no importa el momento. La música es nuestro lenguaje y este es un lenguaje universal. Transmite emociones, traspasa muros y fronteras y por efímero que sea el momento, nuestra música permanecerá con nuestro público una vez haya terminado el concierto y esa es nuestra mayor satisfacción.

Fundada en la ciudad alemana de Colonia la Orquesta Filharmónica de Cámara de Coloniamantiene su sede allí. En esta ciudad, reconocida a nivel internacional por su respetada universidad de música, por la calidad de sus orquestas y por su histórica tradición musical, ha encontrado nuestra orquesta a los más cualificados profesionales capacitados para llevar el espíritu internacional de la orquesta a cualquier rincón del mundo.