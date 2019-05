Miriam Rodríguez, de OT: «Es imposible ser uno mismo bajo presión, con las cámaras y sin la cercanía de los tuyos» La finalista de OT 2017, Miriam Rodríguez. La exconcurcante de Operación Triunfo llega por primera vez al Auditorio de León, este domingo 19 de mayo, para presentar su primer trabajo 'Cicatrices' S. FERNÁNDEZ León Jueves, 16 mayo 2019, 16:12

La concursante de Operación Triunfo, Miriam Rodríguez llega al Auditorio Ciudad de León, este domingo 19 de mayo, para ofrecer su primer concierto en la capital leonesa después de su paso por la academia. La leona, como es conocida esa artista, llega a tierras leonesas para presentar su primer trabajo 'Cicatrices', con el que ya ha conseguido el Disco de Oro. Unt rabajo que está cosechando un gran éxito y en el que «enseña su faceta más personal», expresa la cantante a leonoticias.

Míriam Rodríguez Día: Domingo 19 de mayo Hora: 19.00 horas Lugar Auditorio Ciudad de León Precio: Desde 28 euros Venta: en las taquillas del auditorio y en ticketmaster

Abalada por grandes éxitos que ya le acompañan, como el tema 'Hay algo en mí', canción promocional de la serie Vis a Vis y que le sirvió de debut a esta artista en solitario. «Fue una gran oportunidad que llegó en un momento clave para mostrar algo mío, ha sido una ventana que me dio la oportunidad de mostrar cómo era yo».

La academia ha sido culpable de empujar a esta artista hacia el éxito y también de poder conocer a grandes artistas, como Vega, Andrés Suárez o Pablo López. Con este último unió su talento para componer y cantar juntos 'No!', un sencillo que en tan solo 6 meses ha llegado a las 6,6 millones de visualizaciones.

Con los pies en la tierra

A pesar del gran momento que está viviendo su carrera musical, esta artista gallega se muestra cauta, con los pies en la tierra es consciente de que lo difícil que es mantenerse en el mundo de la música. Quizá tenga mucho que ver recordar sus orígenes dando pequeños conciertos en salas y bares de Galicia. «Tu cabeza te dice te dice -ponte a trabajar y las cosas irán saliendo-, aunque no siempre sea así, lo más difícil es mantenerse y eso no es un tarea fácil». Ahora fuera de los focos mediáticos a los que estaba sometida 24 horas en la academia trata de forjar una identidad propia, mucho más auténtica. « Me cuesta menos ser yo misma fuera de la academia, hay una especie de rol dentro de este tipo de programa y tu sin saberlo formas parte de él. La Miriam Rodríguez de hoy se aleja a nivel personal de la que estuvo en OT. Es imposible que bajo el foco de las cámaras, bajo presión y sin la cercanía de los tuyos ser uno mismo», confiesa esta artista.

Ahora llega al Auditorio de León, un lugar idóneo para cautivar, más aun a todos sus seguidores, gracias a la idiosincrasia del lugar mezclada por sus temas que van desde «canciones más de autor a baladas más potentes».