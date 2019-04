Las japonesas The Go-Devils se suben al escenario de El Gran Café The Go-Devils. Este trio llega a León este lunes ,15 de abril, a las 22.00 horas LEONOTICIAS León Lunes, 15 abril 2019, 11:02

Las japonesas The Go-Devils llegan a León, este lunes 15 de abril, para subirse al escenario de El Gran Café.

El Maestro Russ Meyer una vez escribió-«¡cuidado! Los gatitos más dulces tienen las garras más afiladas », y podría referirse con esto a las Go-Devils. Estas tres fieras buscadoras de placer vienen de Osaka (Japón). No dejes que sus sonrisas amables te engañen. Cuando los amplificadores brillan en rojo y el pedal de fuzz está encendido, destruirán a cualquier hombre o mujer que se interponga en su camino.

Entre sus influencias destacan Chants R&B, Downliners Sect, The Namelosers, The Keggs, Swamp Rats, The Dovers, Masters Apprentices, Little Boy Blues, The Del-Vetts and Larry And The Blue Notes.

Las entradas ya están a la venta en Mongogo, Elektra y El Gran Café, por un precio de 8€ anticipada, 10euros en taquilla.