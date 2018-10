La Habitación Roja: «Es importante desmitificar la vida del artista, hoy en día se vende glamour y éxito y la vida de un cantante está llena de contrastes» La Habitación Roja. Este grupo consagrado del indie en castellano llega este miércoles a la sala de conciertos El Gran Café para presentar su undécimo disco, Memorias S.FERNÁNDEZ León Martes, 30 octubre 2018, 13:25

La Habitación Roja regresa a León,este miércoles de la mano de una iniciativa de Mahou, para presentar su nuevo disco, Memorias, «un disco audaz y arriesgado y bastante espacial», ha explicado la voz de este grupo Jorge Martí. Con 11 discos a sus espaldas ya se puede decir sin temor a equivocarse que tiene vida propia. Un disco que suena a La habitación Roja, a pesar de cada disco es distinto, porque «tienes que hacer cosas diferentes para no aburrirte», señala Martí.

Memorias es un disco hecho de forma muy artesanal utilizando numerosos aparatos analógicos, donde se le da mucho énfasis a las guitarras y teclados. Un disco renovado pero que no pierde la esencia del grupo. «Somos gente inquieta que nos mueve la ilusión», comenta Jorge Martí para resumir el motivo por el que han sido capaces de aguantar más de 20 años. El respeto a la profesión, el amor a la música y el cariño hacia los compañeros es constante, «es como el amor no lo puedes fingir», señala el vocalista de este grupo.

Documental In the middle of Norway

Además de por la salida del disco. Jorge Martí. También está de enhorabuena por el estreno del documental In the middle of Norway en el que se relata la vida del artista. Una historia apasionante que desmitifica el concepto que se tiene de un cantante de un grupo de éxito. Como si de dos vidas paralelas se tratase cuando este artista se baja del escenario después de haber ofrecido un concierto en el que centenares de personas han vibrado, cantado y emocionado le espera la otra cara de la moneda. Una vida en que desarrolla en los fiordos noruegos en la que tiene que cuidar de su mujer que sufre una grave enfermedad crónica y Martí y trabajar como enfermero en un hospital cuidando enfermos terminales de Alzheimer y demencia. « Me parece importante desmitificar la vida del artista, hoy en día se vende glamour, éxito y la vida del artista está llena de contrastes», reflexiona Martí.

Esta forma de vida, es algo que deja huella, y en sus canciones se puede observar con detalle. Sin entrar de lleno en la política, la reflexión sobre sentimientos como la soledad, el amor son constantes escondiendo en muchos casos una crítica social. «Tienes que escribir algo que te represente que diga algo para luego defenderlas con pasión», asegura Martí.

Ahora llega a León. Entre promos del documental y viajes hace parada de nuevo en el Gran Café, «un sitio chulo, íntimo, donde estas casi en contacto con la gente». Una ciudad que le resulta familiar, en la que ha estado muchas veces, alguna de la mano de Alejandro Cooper. «Nos gusta León, la gente es maja es una ciudad bonita donde siempre es un placer ir allí», concluye Jorge Martí.