Diego Cantero 'Funambulista': «Prefiero lo concreto a lo universal» Diego Cantero, 'Funambulista', L / uca piergiovanni-efe El cantante y autor murciano llega el 29 de marzo al Teatro Carrión con su nuevo disco,'El observatorio' ROBERTO TERNE Valladolid Lunes, 25 marzo 2019, 18:23

Dos años después de 'Dual', un disco de duetos compartido con artistas nacionales como Dani Martín, Rozalén y Antonio Orozco, entre otros, Diego Cantero, más conocido como 'Funambulista', vuelve con nuevo disco. Se trata de 'El observatorio', un trabajo repleto de sonoridades enérgicas e intensas que albergan letras de amores, desamores, encuentros y desencuentros. El próximo 29 de marzo lo presentará al público de Valladolid desde el escenario del Teatro Carrión, en un concierto donde, según el artista, caben la intimidad y también una popularidad muy propia de nuestra música del sur.

–Destaca el tono enérgico que hay en la mayoría de los cortes de su nuevo disco. ¿Vuelve con las pilas cargadas tras un anterior trabajo de colaboraciones?

–Bueno… Uno trata de transmitir siempre esa vitalidad y esa energía, ¿no? Pienso que las canciones tienen que tener siempre una dosis de emoción extra, no solo es música lo que hacemos los cantantes…, todo cuenta, como es el caso de la energía. Mi obra siempre ha tenido temas de cierta o de mucha intensidad. En este caso he querido repasar distintos estados de ánimo. Se trata de repasar el ánimo de ahora y el de la vida de antes, mi estado de ánimo o el de mis amigos, el ánimo de mi pasado o de mi futuro. Creo que el espíritu de estas nuevas canciones refleja distintos estados del ser humano.

–¿Lo de 'El observatorio' tiene que ver con contemplar y dibujar los ánimos desde cierta distancia?

–En cierto modo sí. Digamos que canto desde un lugar imaginario desde el que miro historias ajenas… También me miro desde dentro, claro. Es como si estuviera realizando una terapia o una auto-terapia. Observo desde la distancia, pero me acerco todo lo que puedo al público.

–En lo referente a música, en este nuevo disco vuelve a mostrar su debilidad por nuestro sur y por las sonoridades folcloristas y populares. ¿Es importante para usted no alejarse de sus orígenes?

–Sí, claro. En realidad me gusta mucho hacer metáforas bastante terrenales, tanto en letras como en música. Lo que quiero es que se entienda a la primera tanto la melodía como la letra. Prefiero lo concreto, lo conocido a lo universal. Y mi público lo aprecia y lo vive como algo suyo.

–Vuelve a contar con Tato Latorre como productor de este nuevo disco. ¿Suele mantener lealtad con su equipo de trabajo?

–Me gusta mucho trabajar con él porque me conoce bien y sabe llevar mis canciones a sitios que yo desconozco. Siempre me sorprende llevando mi música a otros terrenos. Aunque piense que me muevo en terrenos muy concretos y conocidos, luego llega él con su producción y me transporta musicalmente a otros sitios que no imaginaba llegar. Además, él forma parte ahora de la banda, es todo un miembro de Funambulista y evidentemente su aportación es fundamental para el actual directo. Él conoce las canciones tal como son ahora y tal como se las llevo desde mi estudio en mi casa cuando están casi totalmente desnudas.

–En su anterior trabajo, 'Dual', invitó a numerosos compañeros contemporáneos… Desde Marwan hasta Dani Martín. ¿Con qué se queda de aquella etapa?

–Pues imagínate. Sacar un disco con amigos de esa categoría es algo muy especial. Compartí con ellos el estudio y también con muchos de ellos el directo. Fue una experiencia muy importante en mi carrera. Lo bueno es que aquel disco me cargó las pilas para hacer nuevas canciones y volver a reivindicarme. Esto último es algo que he querido hacer con este disco y creo que se nota.

–En estos momentos está de gira y a punto de actuar en Valladolid. ¿Cómo tiene planteado su 'show'?

–En mi nuevo directo hay sitio para todo. Repasaré toda mi discografía y tocaré gran parte de 'El observatorio'. En realidad, son conciertos muy emocionales con momentos repletos de estados y de estadios. Me gusta que la gente tenga sus diferentes momentos en mis conciertos. Es divertido ver cómo el público pasa de sentarse en la butaca a acabar bailando en los pasillos del teatro. Creo que esta gira demuestra que gran parte del concierto lo hace el público; no solo canto yo, afortunadamente. Ellos también lo hacen en muchas partes del concierto.

–Además de intérprete también compone para otros artistas. ¿Le gusta poner su música en la voz de otras estrellas?

–Sí, desde luego. Es algo que llevo haciendo varios años. A veces son canciones que pueden ser para mí y otras veces son temas enfocados a otras voces y otros cantantes. Todo lo que sea componer creo que hace que desarrolle esta capacidad que tengo. Y es algo que me permite estar en forma a nivel creativo, claro.

–Finalmente, ¿qué objetivos tiene planteados en su carrera musical?

–Ahora mismo estoy terminando la gira de presentación. Y en verano comenzaremos con más conciertos. En estos momentos paso mi tiempo en el estudio escribiendo repertorio, componiendo para otros y fabricando ideas para el directo. Es una suerte trabajar en la música y trato de aprovecharlo todo lo que puedo.