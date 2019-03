'Cosmética' estrena, en la capital leonesa, la primera Ópera Rock de la Historia de Castilla y León El grupo leonés Cosmética. El grupo de música presenta el viernes 29 de marzo a las 21.00 horas en el Teatro San Francisco de León la versión escénica de su primer disco: la Ópera Rock 'D.Bo' LEONOTICIAS León Jueves, 28 marzo 2019, 14:42

El grupo leonés Cosmética estrena 'D.Bo, una Ópera Rock' el próximo día 29 de marzo a las 21:00 horas en el Teatro San Francisco de León. Su primer trabajo y la primera obra de este estilo de Castilla y León. Las entradas a, 8 euros y con la entrega del CD, pueden conseguirse en VayaEntradas.com , en la tienda Betty Pop situada en la calle Juan Madrazo 14 y en el propio teatro dos horas antes de comenzar el espectáculo.

La apuesta de este grupo musical de Pop-Rock 'cosmético' ha sido alabada por los críticos de música como «valiente y atrevido», «arriesgado, pero nada recargado; se consume fácilmente» y «un grandioso y épico trabajo que se digiere y se asimila con una facilidad asombrosa, con mucho estilo y mucha clase». De las primeras audiciones apuntan que «esta ópera Rock tiene una gran versatilidad de estilos en la composición: reagge, sonoridades espaciales, barroco y glam; con múltiples influencias entre las que destacan Bowie, Jane's Addiction The Cure, Queen y elementos con sonoridades espaciales que resuenan a la banda sonora de Blade Runner».

'D.Bo' es un trabajo ecléctico que aúna diversos estilos musicales en pos de representar el periplo de una historia de inocencia, esperanza, caída a los infiernos y éxito inesperado de su protagonista: un músico traicionado durante la búsqueda de la fama. «Este disco es un poco como la vida, lleno de alegrías y desengaños, triunfos y de fracasos, amor y frustración; una montaña rusa», afirman.

«En los interludios se encuentra perfecta explicación del momento en que está la narración. Aportan acción con sonidos inquietantes, imprevisibles, tremendamente evocadores que te transportan. Todo ello tiene un significado, todo está muy adecuado a lo que quieren comunicar los musicazos de Cosmética», concluye la crítica.

18 piezas en tres actos

La ópera prima de los cuatro veteranos músicos leoneses ofrece una avanzada fusión de toda clase de ritmos y movimientos musicales en una más que sorprendente y atractiva propuesta que no dejará indiferente a nadie. Es un repaso a la historia musical de la humanidad, desde la más antigua a la más moderna, pasado por su atractivo filtro de 'Rock Cosmético' y resultando en una fusión completamente sorprendente, sugerente y fascinante.

El trabajo se compone de 18 temas en tres actos, incluyendo obertura y final, de los cuales nueve son interludios compuestos para seguir el argumento y que van presentando los temas principales que el grupo ofrece en sus potentes directos de rock en las salas tradicionales, con clara tendencia hacia un rock glam sinfónico y progresivo.

El CD de 'D.Bo' (pronúnciese 'divo') cuenta con una destacada portada creada por uno de sus componentes, el batería Alejandro Cartujo (profesional de las artes gráficas), partiendo de un cuadro pintado por él y con un diseño y maquetación que ofrece nutridas explicaciones del devenir y sentir del protagonista en su periplo vital: Paul, un joven e inocente músico que quiere triunfar y crea su alter ego 'D.Bo'. Todo con una cuidada y original presentación visual, que se completa en la escena teatral con una poderosa propuesta multimedia en vídeo.

Cósmetica

La producción de esta Ópera Rock ha podido ser posible gracias a la amplia experiencia musical de todo el conjunto formado por el vocalista y guitarra, Miguel Cuervo Blanco (So Few Bullets), el guitarrista Arturo Criado y el bajista Juanma Carrera (espina dorsal de los grupos leoneses de los años 90 Club Negro y DSF); y el ritmo de uno de los baterías más apreciados en León, Alejandro Cartujo, que dispone de un abultado currículum musical como miembro de la mítica Fundición Odessa, entre otros tantos grupos como Zumo, Little Rivers y Los Genes.

Cosmética ofrece en sus directos una contundente experiencia con uno de los sonidos más novedosos de todo el panorama musical actual: un llamativo y atractivo rock progresivo con influencias del Glam y los años 80 y 90, a las que se unen en este proyecto referencias a la música sinfónica, jazzística y electrónica en una composición repleta de matices y homenajes a la producción artística melódica de la Historia de la Humanidad.

La formación propone un potente y divertido espectáculo que desde el inicio estaba pensado para que el público tuviera toda una experiencia musical. La nutrida creatividad de Cosmética se puede comprobar con su primer videoclip, 'Cynical Star' (que es uno de los temas incluidos en la producción) realizado íntegramente con realidad virtual, en el que se puede observar la versatilidad, complejidad y profundidad de su sorprendente trabajo artístico en esta composición que forma parte de 'D.Bo'.

El grupo, con un sonido característico y fuera de lo acostumbrado pero a la vez muy entretenido, muestra con esta poco habitual apuesta su particular 'Mojo': nunca hasta ahora una formación leonesa se había propuesto lanzar su primer disco como una Ópera Rock planteando, además, una presentación escénica multimedia para representar en la escena teatral.