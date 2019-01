La voz de Alice Wonder llega a la capital leonesa Alice Wonder. Esta joven artista llega este viernes 25 de enero, a El Gran Café, para presentar su primer disco 'Firekid' S. FERNÁNDEZ León Jueves, 24 enero 2019, 14:06

El Gran Café se prepara dar cobijo a una de las jóvenes promesas de la música española. A pesar de su corta edad, 21 años, ya ha conseguido hacerse un hueco en el panorama musical, despertado las buenas críticas tanto del público como de los melómanos. Ella es Alice Wonder, y estará este viernes 25 de enero a partir de las 22.00 horas presentado su primer disco, Firekid.

Su voz hace que sea tan especial, siempre en primer plano. esa voz grave consigue tener un sonido autentico, a esto hay que unirle el ardua trabajo que ha tenido que desempeñar para llegar hasta aquí. Se levanta pronto para ensañar, porque «pocos artistas se pueden permitir levantarse tarde», declara esta artista a leonoticias.

Firekid es un trabajo compuesto de 11 canciones que sirven para dar continuidad a su primer Ep, Take Off, que tanta expectación creó. Aunque no tiene con que comparar, las sensaciones son muy buenas, «está siendo bastante bonito el proceso y cada vez hay más gente metida en este viaje, sólo espero seguir tocando y que la gente conecte conmigo y pase un buen rato».

De los once temas que componen este disco sólo uno de ellos, 'Bajo la Piel', está escrito en castellano. Estudiar desde los seis años en la lengua anglosajona tiene la culpa de ello, «Yo escribo en ingles porque las expresiones que conozco son en esta lengua al igual que la forma que tengo de describirme». A esto hay que añadir la influencia de las bandas anglosajonas, como Radiohead, Bon Iver o The Who, «Yo no quiero mantener el inglés como algo que tiene que permanecer pero a día de hoy es como una segunda alma, es como escribirle a un diario».

El test de Leonoticias a Alice Wander Una bebida: Limón caliente con jengibre y miel Una Comida: Paella Una película: Lost in Translation de Sofia Coppola Una canción: All I Need de Radiohead Una canción para estos días que estás alegre: Alguna de Foals Una canción para un día de bajón: Preludio en Do menos de Chopin Lo mejor de dedicarte a la música: darle sentido a mi vida Lo peor de tener tu propio grupo de música: Todos los viajes en coche Si no existiera Alice Wonder que hubiese sido de Alicia: estaría hace4idno algo de audiovisual, de cine

También tiene una parte de la partitura dedicada al castellano, pero donde saca un estilo diferente, quizá tenga la culpa los referentes que tiene en esta lengua, Antonio Vega o El cigala.

A pesar de su corta edad Alicia, como le llama la gente antes de iniciar este proyecto, «es una forma de diferenciar quien me conoce por la música», se muestra cauta y sólo espera poder aprender paulatinamente de esta profesión.