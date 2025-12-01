leonoticias - Noticias de León y provincia

La pieza del mes.

Un misterioso portapaz de plata del siglo XVII luce en el Palacio de Gaudí

Se trata de la pieza del mes en Astorga y la falta de respaldo documental no permite concretar ni autoría ni procedencia

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:14

Comenta

El Museo de los Caminos del Palacio de Gaudí cierra este año 2025 destacando un portapaz de plata dorada y en su color de autoría y procedencia desconocidas. Este diciembre la 'Pieza del mes' pone el foco en el Nacimiento de Jesús, imagen central en la obra. Se expondrá durante todo el mes de diciembre en un lugar destacado de la segunda planta del Palacio de Gaudí.

El portapaz es un objeto litúrgico destinado al rito de la paz, que después de las reformas auspiciadas por el Concilio Vaticano II, que simplificaron el ceremonial, hicieron que estas piezas carecieran de uso práctico.

Tradicionalmente su diseño se asemeja a un pequeño altar o retablo, que en el caso de esta obra tiene una estructura arquitectónica con un basamento liso, sobre el que se representa, superpuesto, al Cordero Pascual, aludiendo a Cristo, a su sacrificio y triunfo sobre la muerte. La escena central, sobre placa dorada muestra el Nacimiento de Jesús, tema mencionado en los Evangelios de Mateo y sobre todo de Lucas.

Una pieza llena de detalles y de incógnitas

Así, aparecen la Virgen María y San José flanqueando al Niño, con el buey y la mula sobre un fondo que insinúa una somera arquitectura. A los lados, enmarcan la Natividad dos cariátides y tornapuntas foliáceas en forma de dobles ces. El remate superior, con la estrella sobre un sencillo entablamento, consiste en una pieza calada con cuatro angelitos en los lados rodeados de una decoración a base de ces, palmetas, hojas y flores.

En el reverso tiene un asa para facilitar su agarre. La falta de respaldo documental no permite concretar ni autoría ni procedencia de esta interesante pieza.

El Palacio de Gaudí puede visitarse de lunes a domingo en horario de 10:30 a 14:00 horas y por las tardes de 16:00 a 18:30 horas. Con la exposición de este portapaz se cierra el año 2025 en el que cada mes se ha destacado una pieza perteneciente a la colección del Museo de los Caminos.

