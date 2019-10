Dibujos que quieren salvar el planeta Ilustraciones del libro 'Los asombrosos trabajos del Planeta Tierra'. Día de la Protección de la Naturaleza Tras el éxito de 'Mujeres de Ciencia', la ilustradora y escritora Rachel Ignotofsky publica 'Los asombrosos trabajos del Planeta Tierra', que promueve la protección de la naturaleza ELENA MARTÍN LÓPEZ Madrid Viernes, 18 octubre 2019, 16:48

Tras el éxito de 'Mujeres de Ciencia' y 'Mujeres en el deporte', la ilustradora y escritora estadounidense Rachel Ignotofsky (Kansas City, EE UU) publica 'Los asombrosos trabajos del Planeta Tierra' (Capitán Swing), un álbum ilustrado que explica cómo funciona nuestro planeta y cómo podemos protegerlo. Sus dibujos, increíblemente detallados y coloridos, acercan temas complejos como el funcionamiento de los ecosistemas, los ciclos de la naturaleza, la importancia de la biodiversidad o el cambio climático a todos los públicos, para que lectores de todas las edades, entendidos de la ciencia o no, comprendan cómo es el mundo en el que viven y actúen para preservarlo.

En tus libros te centras en difundir la ciencia y la historia de una manera fácil y comprensible. ¿Por qué?

«Escribo mis libros sobre temas que considero importantes. Solo sabiendo cómo funciona nuestro mundo (ciencia) y por qué funciona de la manera en que lo hace (historia), las personas pueden tomar decisiones conscientes. También trabajo pensando en los maestros y en lo que puede ayudarles en sus aulas e intento crear herramientas para que las puedan utilizar en sus clases».

Además del diseño gráfico, ¿también has estudiado algo relacionado con la ciencia o eres autodidacta?

«Mientras los científicos son expertos en su campo de estudio, yo soy experta en organizar información densa, haciendo que los temas complicados sean fáciles de leer y divertidos de aprender. Así, cuando escribo sobre ciencia me informo previamente a través de artículos científicos y me apoyo en dicha información para crear algo nuevo y comprensible para todo el mundo».

¿A quién va dirigido este libro?

«A todo el mundo. Quería hacer un libro que fuera accesible para el lector más tímido, emocionante para el amante de la ciencia e interesante para los profesionales de la ecología».

Portada del libro 'Los asombrosos trabajos del Planeta Tierra', de Rachel Ignotofsky.

¿Por qué la ilustración es una herramienta poderosa para hacer que los temas densos y complejos sean comprensibles y divertidos?

«Durante mi infancia tuve dificultades para aprender a leer. Los libros ilustrados hicieron que el aprendizaje me pareciese un juego en lugar de una obligación y me enseñaron a amar la lectura. Intento hacer libros así, en los que el lector pueda pasar horas en una página descubriendo cosas nuevas. Lo hago entrelazando hechos con ilustraciones e incluyendo diferentes secciones en cada página.

Algo mágico sucede cuando te tomas el tiempo de hacer que la información se vea bonita. La gente se detiene porque le llama la atención y, antes de que se den cuenta, han aprendido algo nuevo. Necesitamos alentar a las personas a sentirse entusiasmadas por aprender sobre temas complejos como el cambio climático y la contaminación, para que así podamos empezar a resolver esos problemas».

¿Cuál ha sido la mejor parte de escribir e ilustrar 'Los asombrosos trabajos del Planeta Tierra'?

«Me ha encantado aprender sobre todos los aspectos geniales de los animales y sobre lugares del mundo tan interesantes. ¡Dibujar cubos de caca de wombat (un marsupial australiano) fue muy divertido! También fue interesante hablar sobre lo mucho que nuestro planeta está 'trabajando' para nosotros todos los días. Los ciclos naturales de la Tierra nos proporcionan tierra fresca, agua potable, un equipo de descomponedores de limpieza para deshacer los desechos ¡y mucho más!»

¿Y la peor?

«Lo peor fue escribir sobre todas las diferentes formas en que los humanos impactamos negativamente en el planeta. Me asombró (pero no me sorprendió) cuánto daño causa el cambio climático a cada ecosistema de mi libro, desde los grandes arrecifes de coral hasta las altas montañas de los Alpes.

La contaminación de los gases de efecto invernadero que provoca el calentamiento global está afectando drásticamente a nuestro planeta, causando un aumento de las sequías, las tormentas tropicales, la acidificación del océano o el aumento del nivel del mar. Es difícil hablar de cosas tan aterradoras, pero creo que los dibujos pueden hacer que sean más fáciles de entender, y esa comprensión puede capacitar a los lectores a proteger nuestro planeta».

En este libro promueves conocer el planeta para protegerlo. ¿Qué te gustaría que sucediera después de que una persona lo lea?

«¡Espero que la gente use este conocimiento para actuar! En la última página del libro expongo las diferentes formas en que podemos proteger el planeta. No se trata solo de lo que podemos hacer en nuestros propios hogares, sino de cómo podemos tener un mayor impacto a nivel global. Quiero que los lectores reflexionen sobre el poder que tienen para cambiar las cosas. Para los niños, eso puede significar que sus aulas sean una zona libre de vertederos, nuestro voluntariado para organizaciones más grandes que promueven la sostenibilidad. Para los adultos, eso significará votar y exigir un cambio por parte de las grandes empresas y nuestros líderes mundiales. Con un conocimiento de cómo funciona nuestro mundo, juntos podemos hacer el cambio necesario para usar los recursos de nuestra tierra sin destruirlos».