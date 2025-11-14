El III Encuentro MonteLeón muestra el «apoyo e impulso» de la Fundación a la cultura y el arte «en todo su espectro» La entidad entrega los premios de novela corta, cuento, poesía y acuarela, con cerca de 1.600 participantes procedentes de España y Latinoamérica

La Fundación MonteLeón reunió este viernes a dos centenares de personas en el salón de actos de Unicaja de la ciudad de León para celebrar la tercera edición del Encuentro MonteLeón, un evento con el que la entidad busca mostrar su «apoyo e impulso» a la cultura y el arte «en todo su espectro».

La cita sirvió de escenario para la entrega de premios de los tres certámenes literarios de la Fundación -novela corta, cuento y poesía- y de su joven certamen artístico de acuarela, que recibieron cerca de 1.600 propuestas procedentes de España y Latinoamérica. Todos ellos recibieron el 'Areté' de la Fundación MonteLeón, esta vez en forma de medallón creado por el escultor leonés Amancio González Andrés en «símbolo del espíritu y valores de la entidad».

Así, la periodista y escritora de origen asturiano Alicia Andrés Ramos recibió el XII premio de Novela Corta a por su obra 'Arden los estanques', que fue seleccionada de entre las 582 que se presentaron al certamen, procedentes de más de 40 países.

Por su parte, el escritor sevillano César Romero obtuvo el galardón de la 60 edición del Premio Libro de Cuentos con su obra 'Piel quebrada', mientras que también se entregó el premio de la anterior edición al asturiano Luciano Montero Viejo por 'Mercromina'.

Además, el poeta chileno Morales Monterríos recibió Premio de Poesía Fundación MonteLeón, en el que compitió con el alias 'Argos Panoptes', por su poemario 'Panóptico', seleccionado de las 717 obras recibidas de 43 países.

Finalmente, se entregó al gallego Manuel Carballeira Rivas el primer premio del II Certamen de Acuarela, en el que se concedieron cinco premios y tres menciones especiales por su valor artístico.

En el transcurso del III Encuentro MonteLeón también se ofrecieron algunos detalles del Festival Internacional de Música de Cámara de la pasada edición, así como algunas pinceladas de la edición de este año, que se celebrará el próximo mes de diciembre en el Auditorio Ciudad de León.

Tras la bienvenida del presidente de la Fundación, Francisco-José García Paramio, el acto contó con la intervención del alcalde de León, José Antonio Diez, mediante un vídeo, y de la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, mientras que el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, fue el responsable de cerrar el evento.

En su intervención, Pollán, que trasladó «el honor, el placer y la responsabilidad» de haber acompañado los tres Encuentros celebrados hasta la fecha, puso de relieve «la importancia» de la labor de la Fundación MonteLeón por «preservar y difundir lo nuestro, pero sin elevar lo leonés a la categoría de hecho diferencial y separador».

El presidente de las Cortes elogió también la «vocación universal» de los certámenes literarios y artísticos que impulsa la Fundación MonteLeón, al tiempo que felicitó a los ganadores y participantes, poniendo en valor la «alta participación y el esfuerzo creativo de todos ellos». Asimismo, reconoció que muchos de los autores no pueden dedicarse plenamente a su vocación, lo que hace «más meritorio» su trabajo creativo.

Carlos Pollán aprovechó el III Encuentro MonteLeón para apelar al compromiso social con la creación artística y hacer un llamamiento «al mecenazgo y al apoyo privado a la cultura», aunque puntualizó que no por ello pide «la creación urgente de un cuerpo de pintores, escritores y poetas a cargo del Estado». «Suficiente tenemos con las subvenciones a tales o cuales amiguetes para que, bien través de sus textos, bien de sus películas, bien del formato que sea, cuelen los argumentarios de según qué partidos», añadió.

En cambio, Pollán pidió que «quien pueda involucrarse en las muy nobles labores del mecenazgo y el patrocinio, se involucren», tal y como «ya hace la Fundación MonteLeón». «Que cunda el ejemplo. El buen ejemplo», finalizó.

El III Encuentro MonteLeón, que contó con una performance de poesía y una interpretación musical, fue grabado por TV 8 León, que lo emitirá el próximo viernes, 21 de noviembre, a las 16 y 21.30 horas.