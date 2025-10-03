Rasmus Munk, chef de Alchemist, vuelve a ser coronado mejor cocinero del mundo en 2025
La gala Best Chef, celebrada en Milán, deja fuera del podio a los españoles, aunque otorga premios a 54 cocineros, con Nacho Manzano como principal novedad
Viernes, 3 de octubre 2025, 10:14
Y el ganador es: Rasmus Munk. Por segundo año consecutivo, el chef del danés Alchemist se alza con el grandilocuente título de mejor chef del mundo, seguido en el podio por la eslovena Ana Roš, de Hiša Franko, y el indio Himanshu Saini, al frente de Trèsind Studio en Dubái. Los ganadores de la nueva edición de The Best Chef Awards se dieron a conocer anoche en Milán, y no traen buenas noticias para la gastronomía patria. Tras años de dominio español —Dabiz Muñoz ganó tres veces seguidas entre 2021 y 2023, Joan Roca fue primero en 2017 y 2018, y Albert Adrià alcanzó el segundo puesto el año pasado—, esta vez no hay presencia nacional en el podio. Sí figuran hasta 54 cocineros españoles en el listado, 14 más que el año pasado, aunque su peso se diluye entre los más de 700 galardonados.
La gran novedad es la entrada de Nacho Manzano, del asturiano Casa Marcial, directo a la máxima categoría. Se suma así a una nómina de tres cuchillos donde ya estaban Joan Roca, Dabiz Muñoz, Albert Adrià, Quique Dacosta, Eneko Atxa, Ángel León, Andoni Luis Aduriz, Bittor Arginzoniz, Martín Berasategui, Paco Morales, el equipo de Disfrutar, Paco Roncero, los Hermanos Torres, Paco Pérez, Diego Guerrero, Paolo Casagrande y Paco Méndez. Con dos cuchillos debutan David Yárnoz (Molino de Urdániz) y Luis Valls, mientras que Jordi Vilà, Juanlu Fernández y Tetsuro Maeda ascienden un peldaño. En esa categoría intermedia también figuran Ricard Camarena, Elena Arzak, Begoña Rodrigo, Toño Pérez, Paulo Airaudo o Jesús Sánchez, entre otros.
Las novedades en el apartado de un cuchillo son las más desconcertantes, pues mezclan a figuras consagradas como Pedro Sánchez (Bagá), Pepe Solla, Aitor Arregi (Elkano, que por cierto no es chef), Maca de Castro o Rafa Peña (Gresca), con talentos emergentes como Jorge Muñoz y Sara Peral (OSA) o los chicos de Cañitas Maite. También se incorporan aquí Ramón Freixa —que llegó a figurar con dos cuchillos en su anterior proyecto—, Pablo González (Cabaña Buenavista), Javi Estévez (La Tasquería), Josep Moreno (Deliranto) o Benito Gómez (Bardal). Entre los escasos «descensos» de esta edición figuran Fina Puigdevall y Martina Puigvert (Les Cols), que bajan de tres a dos cuchillos, y Edorta Lamo (Arrea!), que desaparece de la lista.
¿Quién decide estos premios? Un jurado de 972 votantes, de los cuales más de la mitad son cocineros y el resto se agrupan bajo la ambigua etiqueta de «profesionales del sector». Los artífices de la iniciativa son el italiano Cristian Gadau y la polaca Joanna Slusarczyk. Lo que comenzó como un proyecto en redes sociales derivó, a partir de 2017, en una gala anual que les ha permitido atraer patrocinios y ganar visibilidad internacional. Desde entonces, la ceremonia ha pasado por Barcelona, Varsovia, Madrid, Dubái y ahora Milán.
El sistema de votación no ayuda a despejar dudas. Durante las primeras ediciones, Best Chef elaboraba un ranking de los 100 mejores cocineros del mundo; desde 2024, en cambio, solo se anuncian los tres primeros, mientras que el resto se reparte en las categorías de uno, dos o tres cuchillos. Una fórmula híbrida que mezcla a su manera la lista 50 Best y las estrellas Michelin, intentando arañar protagonismo a ambas y sin desairar a los chefs. En la práctica, el interés se diluye en un evento cada vez más autocomplaciente, donde las grandes figuras de la cocina se limitan a darse palmaditas entre sí.
El nuevo triunfo de Rasmus Munk sorprende poco o nada y alimenta un modelo gastronómico basado en el estrellato en torno a restaurantes para la élite. Su establecimiento de Copenhague ofrece un menú de más de 50 bocados cuyo precio supera los 720 euros -sin incluir las bebidas. Eso si, servido con un derroche de luz y sonido bajo la cúpula de un planetario. En la misma gala que certificó el nuevo triunfo de Alchemist se entregaron además premios específicos entre los que si aparecen varios nombres españoles: José Andrés por su labor humanitaria, Quique Dacosta por su arte culinario y Diego Guerrero por su contribución a la ciencia.
Lista completa de españoles premiados en Best Chef Awards
Tres cuchillos:
Albert Adrià, Enigma, Barcelona, España
Andoni Luis Aduriz, Mugaritz, San Sebastian, España
Ángel León, Aponiente, Cadiz, España
David Muñoz, DiverXO, Madrid, España
Diego Guerrero, DSTAgE, Madrid, España
Eduard Xatruch, Oriol Castro & Mateu Casañas, Disfrutar, Barcelona, España
Eneko Atxa, Azurmendi, Larrabetzu, España
Javier & Sergio Torres, Cocina Hermanos Torres, Barcelona, España
Joan Roca, El Celler de Can Roca, Girona, España
Martín Berasategui, Martín Berasategui, San Sebastian, España
Nacho Manzano, Casa Marcial, Arriondas, España
Paco Méndez, COME, Barcelona, España
Paco Morales & Paola Gualandi, Noor, Córdoba, España
Paco Pérez, Miramar, Llançá, España
Paco Roncero, Paco Roncero, Madrid, España
Paolo Casagrande, Lasarte, Barcelona, España
Quique Dacosta, Quique Dacosta, Dénia, España
Victor Arguinzoniz, Asador Etxebarri, Atxondo, España
Dos cuchillos:
Antonio Romero, Suculent, Barcelona, España
Begoña Rodrigo, La Salita, Valencia, España
Dani García, Smoked Room, Madrid, España
David Yárnoz, Molino de Urdániz, Urdániz, España
Elena Arzak, Arzak, San Sebastián, España
Fina Puidgevall & Martina Puigvert, Les Cols, Olot, España
Javier Olleros, Culler De Pau,O Grove, España
Jesús Sánchez, Cenador de Amós, Villaverde de Pontones, España
Jordi Vilà, Alkimia, Barcelona, España
Juanlu Fernández, LÚ Cocina y Alma, Jerez De La Frontera, España
Luis Valls, El Poblet, Valencia, España
Mario Sandoval, Coque, Madrid, España
Paulo Airaudo, Amelia, San Sebastián, España
Rafa Zafra, Estimar, Barcelona, España
Ricard Camarena, Ricard Camarena, Valencia, España
Tetsuro Maeda, Txispa, Atxondo España
Toño Pérez, Atrio, Cáceres, España
Xavier Pellicer, Xavier Pellicer, Barcelona, España
Un cuchillo:
Aitor Arregi, Elkano, Guetaria, España
Benito Gómez, Bardal, Ronda, España
Diego Murciego, Desde 1911, Madrid, España
Javi Estévez, La Tasquería Madrid, España
Javier Sanz & Juan Sahuquillo, Cañitas Maite Gastro, Casas-Ibáñez,España
Jorge Muñoz & Sara Peral, OSA, Madrid, España
Josean Alija, Nerua Guggenheim, Bilbao, España
Josep Moreno, Deliranto, Salou, España
Juanjo López, La Tasquita de Enfrente, Madrid, España
Macarena De Castro, Maca de Castro, Mallorca, España
Oliver Peña, Teatro kitchen & bar, Barcelona, España
Pablo González, Cabaña Buenavista, Murcia, España
Pedro Sánchez, Bagá, Jaén, España
Pepe Solla, Casa Solla, Pontevedra, España
Rafa De Bedoya, Aleia, Barcelona,España
Rafa Peña, Gresca, Barcelona, España
Ramón Freixa, Ramón Freixa Tradición, Madrid, España
Xosé Torres Cannas, Pepe Vieira, Raxo, España