La Inteligencia Artificial cocina el menú del día

En Madrid Fusión Alimentos de España no sólo se habla de alta cocina. Un ejemplo de ello es que algo tan cercano como el menú del día tuvo su presencia de la mano de Eneko Atxa. Chef en Azurmendi*** (Larrabetzu, Vizcaya, España) y Eneko Axpe, Doctor en Física. Un tándem gastronómico-tecnológico que durante meses ha creado una plataforma con el objetivo de conseguir un menú del día con el que se consiga la rentabilidad para los hosteleros y la satisfacción para los clientes. «El menú del día es un bien inmaterial en nuestra cultura y es uno de los desafíos y problemas a los que se enfrentan los hosteleros y comensales», confesó Axpe. Y es que los primeros buscan dar la mayos satisfacción al cliente y que saquen rendimiento y los segundos buscan el mejor menú al mejor precio.

En los últimos años se ha reducido el margen de beneficio en el menú del día. «La inflación es casi de un 40%, el comensal dice que me están cobrando más, un 19,5, pero al hostelero le cuesta hacerlo un 39,2 más», señala Atxa. Un gasto al que hay que sumarle «la subida de los alquileres y del precio de la energía». Por ello es vital encontrar la ayuda de la IA para conseguir ajustar costes y conseguir que tanto el hostelero como el cliente alcancen la mayor satisfacción. «Tenemos que ser pacientes con el futuro de la IA en la gastronmía», señaló Axpe que presentó junto a Atxa una plataforma llamada delicia.ai en la que conseguir «una eficiencia de forma ordenada». «Una especie de lista de deseos con la que maximizar el beneficio, buscar la eficiencia del número de cocineros y comensales, ser eficientes en la compra y que sea algo que conecte con todo el mundo. Una herramienta fácil, creativa e infinita», resumía el cocinero de Azurmendi. «Esta plataforma es una solución que le va como un guante a este problema», señaló Eneko Axpe.

Y como la mejor forma de saber si una plataforma es útil o no es probarla, invitaron a subir a una persona del público a «montar su restaurante y su menú del día». La voluntaria fue Maitena, que a través de la plataforma comenzó el proceso para crear su propio menú del día «a un precio de 15 euros para el cliente». «Quiero que el precio de coste sea 7 euros, 100% saludable tirando a tradicional y que se elabore con dos cocineros -con un tiempo de elaboración de 3 horas cada uno- y para 20 comensales». Y bingo. Con esos parámetros se generó un menú con un primero, un segundo y un postre. En este caso fue una ensalada de remolacha con naranja y nueces, un filete de ternera con puré de apionabo y una tarta de manzana con crema helada de canela para finalizar.

Además del menú, la plataforma dice «cuanto producto tenemos que comprar, qué tiene que hacer cada cocinero, el coste de los productos y por comensal, así como receta y con qué antelación a servirlo tenemos que empezar con la elaboración para que sea lo más eficiente posible», señaló Atxa. Una de las ventajas de esta plataforma es que no sólo es útil para restaurantes, ya que «lo puedes llevar a tu hogar». La geolocalización adapta la petición que le hagamos a la plataforma de tal manera que «se adapta al estilo del menú, a la despensa de la que dispones y a los precios locales», añadió Eneko Axpe. «Si estoy en Bilbao y me geolocaliza me generará recetas cercanas a esa comunidad. Y por si fuera poco, esta plataforma se puede adaptar al número de cocineros, comensales, recursos técnicos, instrumentos, electrodomésticos… Un menú del día con sabor a inteligencia Artificial,

