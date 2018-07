El verano es para vivirlo en el Museo Liceo Egipcio de León Un verano más el Museo continúa con su compromiso con la música y ofrece conciertos en un ambiente único e íntimo en las salas rodeados de obras de arte LEONOTICIAS Martes, 24 julio 2018, 19:04

Un verano más el Museo continúa con su compromiso con la música y ofrece conciertos en un ambiente único e íntimo en las salas rodeados de obras de arte. El ciclo comenzará el próximo 26 de julio con el grupo leonés de rock «Torque» capitaneado por Pedro Tato. El ganador del Certamen Territorio Bosco de este año ofrecerá un concierto acústico como nunca antes había ofrecido con canciones como «So far away», «Living on a Prayer» o «Always in my heart». Ofreciendo una nota alternativa a las propuesta, habitualmente clásicas, que ofrece el Museo Liceo Egipcio y mostrando su apoyo a todo tipo de expresión artística.

El ciclo de conciertos continuará con los «Músicos del festival Internacional de los Castillos de la Borgogna» especializados en la música antigua. El grupo encabezado por el prestigioso intérprete de cuerda Rodrigo Jarabo, en esta ocasión tocando la tiorba, se compone del tenor Pedro Cuadrado y del músico Mathias Müller de Magdeburgo al armonio.

El último concierto, el 23 de agosto, servirá de presentación al conjunto musical del Museo Liceo Egipcio. Concebido para interpretar música clásica en la Institución y en otros lugares que así lo soliciten, el Museo pretende con esta iniciativa apoyar y promover el conocimiento y deleite musical. Para ello ha nombrado director musical a Jesús Naveira, el actual director de orquesta del Teatro Musical de la República de Karelia, en Petrozavodsk (Rusia), de la Orquesta Sorolla y de la Orquesta Sinfónica del Bierzo. En ésta ocasión se ofrecerá un dúo de violines que protagonizarán el propio Naveira y el palentino Carlos Valbuena, miembro de la International Chamber Orchestra de Puerto Rico y de la Jacobs School of Music de Indiana (EE.UU.).

Todas las actuaciones serán a las 21:00 horas en el Museo Liceo Egipcio, situado en el Palacio de Gaviria de la ciudad (C/ Conde Luna 6, junto a la Calle Ancha). La entrada a un concierto será de 10 euros y a los 3 de 25 euros. Se aconseja la reserva previa dado que el número de plazas es muy limitado. Los asistentes serán agasajados con una copa de champán.

Visitas nocturnas

Durante el estío, las vivitas nocturnas teatralizadas que el Museo Liceo Egipcio ofrece con éxito desde hace años se realizarán. En ellas dos actrices encarnando a sacerdotisas egipcias acompañan a los visitantes a luz de las velas por el Museo revelando los misterios del Antiguo Egipto. Tras lo que se procederá a una degustación de comida de la época de los faraones.

Talleres infantiles

Las mañanas de los fines de semana estarán dedicadas a los más pequeños con talleres y actividades en los que los niños realizarán moldes en terracota, amuletos mágicos, se vestirán de egipcios o conocerán los dioses y las lengua de los jeroglíficos.