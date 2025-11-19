La muñeca Pepona, los coches de hojalata y Mariquita Pérez juegan juntos en el MEL La colección Quiroga-Monte llega al Museo de la Emigración Leonesa con su icónica colección de juguetes para mostrar las piezas que hicieron soñar a generaciones de españoles

La icónica colección Quiroga-Monte, uno de los patrimonios privados más importantes dedicados al juguete, la muñeca y la cultura infantil de ámbito español, llega este mes de noviembre al Museo de la Emigración Leonesa para mostrar aquellos juguetes que hicieron soñar a muchas generaciones de niños y niñas españoles.

Esta exposición permite recorrer la historia de España a través de sus juegos y juguetes. Los visitantes contemplarán todos los materiales y técnicas de la industria juguetera —de la hojalata al plástico, o de la metalografía al moldeado— y las principales tipologías y modelos surgidos de los talleres más activos del país.

Las piezas reflejan los cambios sociales, técnicos y culturales, siendo un fiel testimonio de los avances científicos y tecnológicos de cada etapa histórica. Se podrán contemplar tiovivos, ejemplares de los muñecos Manolín, Cayetana, Juanín o Gisela, juegos de lotería, robots, mecanos, proyectores de cine… Habrá juguetes deslumbrantes e inaccesibles para su época, como coches de hojalata, trenes eléctricos o muñecas Mariquita Pérez, junto a modelos más modestos pero igualmente entrañables como camiones de madera, trenes de cuerda o muñecas Peponas.

Un recorrido por los juguetes de 1880 a 1980

Las 130 piezas que se exponen, todas originales y de fabricación nacional, han sido seleccionadas de entre una colección de más de 1.500 piezas y suponen un periplo por la historia del juguete español desde 1880 hasta 1980.

Considerada entre las más relevantes del país, la colección Quiroga-Monte ha sido protagonista de más de un centenar de exposiciones, alcanzando cifras récord de visitantes. Algunos juguetes incluso han sido cedidos para el rodaje de diversos documentales y producciones cinematográficas españolas.

Detalles de la exposición. Campillo

La muestra cuenta con objetos infantiles de los grandes fabricantes españoles como Jorge Rais, Eusebio Roca Farriols, Enrique Rais, Payá Hermanos, Rico o Jyesa, entre otros, así como piezas lúdicas que evocan la vida cotidiana y los sueños de generaciones enteras.

Hasta el 15 de enero

La exposición permanecerá abierta desde este miércoles hasta el 15 de enero, con el objetivo de convertirse en una de las citas obligadas de la temporada navideña en la provincia. Esta colección propone un doble viaje: los más pequeños descubrirán aquí la infancia de sus mayores; y los adultos tendrán la oportunidad de reencontrarse con los niños y niñas que fueron, recuperando ese lugar mágico que nunca deberíamos perder. Estos juguetes llenaron de fantasía las vidas de muchas generaciones y fueron el mejor medio para desarrollar la inteligencia, la imaginación, la creatividad…. De hecho, dicen que aprender a jugar es aprender a vivir.

La muestra tendrá carácter benéfico y la recaudación irá destinada a colaborar con los damnificados por los incendios forestales que asolaron León el pasado verano. En concreto, irá a parar a manos de la Mancomunidad Montaña de Riaño, que incluye a algunos de los municipios afectados por las llamas.

Ampliar Presentación de la exposición. Campillo

En la presentación oficial de la muestra han estado presentes Nuria Alonso Mateos, directora del Museo, José Antonio Quiroga de Paz, comisario de la exposición, Covadonga Monte Bros, gestora y administradora de la Colección Quiroga-Monte, y Manuel Herrero Guerra, presidente de la Mancomunidad Montaña de Riaño.

