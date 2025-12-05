La exposición 'Reina ella. Urraca I de León' conmemorará los 900 años de su muerte La Junta de Gobierno Local de este viernes ha aprobado el contrato privado para el préstamo temporal de la figura en marfil del Cristo de San Juan Ortega que formará parte de esta muestra que se hará en el Museo de León

En marzo de 2026 se cumplirán 900 años de la muerte de Urraca I de León, Castilla y Galicia, primera mujer reina en la historia de Europa que accedió al trono sin acompañamiento de varón, asumiendo la Corona por derecho propio de herencia de su padre Alfonso VI. Este hecho fundamental y sin precedentes en la soberanía de León y de los reinos hispanos medievales conllevó la ocultación de la figura regia de Urraca I, denigrada por el hecho primario de ser mujer y ejercer el poder con verdadera vocación de gobierno.

Su reinado merece ser pensado históricamente y es por ello que, con motivo de la conmemoración de su muerte en 2026, el Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, ultima los preparativos de una exposición dedicada a su figura: 'Reina ella. Urraca I de León'. Esta se llevará a cabo en el Museo de León a partir del mes de marzo y contará con obras de arte del reino de León de fines del siglo XI y tres primeras décadas del siglo XII.

«El 2026 va a ser en León el año de Urraca I, una mujer que quiso reinar, pudo reinar y lo hizo con verdadera vocación de gobierno», destaca Elena Aguado, concejala de Acción y Promoción Cultural. Por ello, el Ayuntamiento de León lleva tiempo trabajando por sacar adelante esta importante exposición para la que sigue avanzando con nuevos contratos de cesiones de las piezas que la conformarán. Entre ellas, el Cristo de marfil de San Juan Ortega que cederá la Archidiócesis de Burgos, según contempla el contrato del préstamo que ha aprobado este viernes la Junta de Gobierno Local. Se trata de la pieza de un taller de trabajos de marfil del que Urraca fue mecenas.

También, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a la adjudicación del servicio de transporte de las obras de arte que habrá que trasladar a León para la celebración de la exposición. La adjudicataria ha sido la empresa Sit Expedición Arte y Seguridad SL por un importe de 212.435,52 euros. Esta se encargará de la provisión de embalajes, traslados, tareas de embalaje, desembalaje y reembalaje de las obras (concentración, sede y dispersión), almacenaje de cajas vacías y gestión de correos de la exposición. 'Reina ella. Urraca I de León' reunirá importantes piezas de colecciones y museos españoles e internacionales, como el Louvre, abarcando diversos géneros y formatos: pintura, escultura, numismática, grabado, manuscrito, obra textil, orfebrería, esmaltes, etc.