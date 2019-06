La cultura friki vuelve a citarse en la décima edición del Level Up León Este año estará el actor de doblaje José Posada, voz en España de Ryan Reynolds o Matt Damon. Los días 12,13 y 14 de Julio, volverán los concurso de Cosplay, sesiones de firmas, torneos de juegos de mesa, torneos de videojuegos, charlas, roles en vivo, talleres de manualidades, gracias a una nueva edición que de otra vez está organizada por la asociación El Pacto de las Janas LEONOTICIAS León Martes, 11 junio 2019, 11:41

Level Up León vuelve a la capital leonesa para presumir de frikismo. Con más de 1000 asistentes al día en la pasada edición del año 2018, la décima edición del Level Up León, que de nuevo es organizada por el Pacto de las Janas, se postula como un pilar firme del mundo fandom en el noroeste español, favoreciendo durante las fechas de su realización, los días 12,13 y 14 de Julio, el comercio y los negocios en León, principalmente del sector de la hostelería, alimentación y transporte, gracias al turismo activo que aporta el Level Up León.

Para lograrlo, el proyecto Level Up León 2019 se basará en la misma estructura que sus predecesores, de demostrada eficacia y precisión a la hora de aunar las diferentes ramas de la cultura fandom, estructura que se verá potenciada mediante nuevas colaboraciones y patrocinios tanto de asociaciones populares como de entidades que puedan aportar una ventaja recíproca tanto para ellos como para todos los asistentes al evento.

Este año además de actores de doblaje de la talla de José Posada, voz en España de Ryan Reynolds o Matt Damon, o ilustradores como Rocío Vidal, que vuelve a León un año más, este año como dibujante de la revista cómica el Jueves, contarán con la presencia de numerosos cosplayer y escritores, que ayudarán con la realización de charlas y talleres, a que el Level Up León, un año más, se convierta en un centro continuo de actividades para todos los asistentes, cuya lista aparecerá en nuestra página web www.levelupleon.com

Además, contamos con la colaboración y patrocinio ya confirmadas tanto de empresas de transporte, como es el caso de Renfe, como de residencias estudiantiles y albergues para los asistentes, que proporcionarán descuentos para la asistencia y permanencia de los interesados en León durante esos días, además de encontrase negociando descuentos en hoteles para los invitados de categoría.

En cuanto a la difusión publicitaria del evento, además de contar con las redes sociales tanto propias como las pertenecientes a invitados y colaboradores, contaremos con la colaboración y apoyo de José Manuel Contreras, prestigioso locutor de radio en Radio León o la cadena Ser.

Por último, contamos con el inestimable apoyo del Ayuntamiento de León y la Concejalía de Juventud, y el patrocinio de empresas relacionadas con el mundo fandom, tanto repetidoras como nuevas en el proyecto del Level Up León, como Games Workshop, Devir Iberia o Ludo.