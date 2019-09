El viaje espacial de Brad Pitt, 'Ad Astra', protagonista de la cartelera

Brad Pitt se coloca el casco de la NASA para dar vida al astronauta Roy en 'Ad Astra', el gran estreno de la semana en los cines españoles, que también recibirán a los protagonistas de la premiada serie británica 'Downton Abbey' en la película homónima, ambientada en los primeros años del siglo XX.

En 'Ad Astra', de James Gray, Brad Pitt se pone en la piel de un astronauta, un hombre atormentado que trata de recuperarse de la misteriosa pérdida de su padre (Tommy Lee Jones), desaparecido en una misión espacial 20 años atrás. Pitt aceptará una peligrosa misión que le lanzará al espacio, donde quizás aclare algunos puntos sobre la desaparición de su padre.

En una reciente entrevista con Efe, Pitt sintetizó así el mensaje de la película: «El ser humano siempre ha sido un pionero aventurero que desea explorar lo desconocido y seguiremos siendo así, pero lo que viene a decir la película es que, mientras tanto, no olvidemos cuidarnos los unos a los otros».

La ficción británica ambientada en la primera década del siglo XX que consiguió tres Globos de Oro y quince Emmys, 'Downton Abbey', regresa para sus fieles seguidores con una cinta que dirige su creador, Julian Fellowes, y recupera a sus protagonistas, interpretados por Maggie Smith, Hugh Bonneville o Michelle Dockery, entre otros.

En esta cinta, la aristócrata familia Crawley y sus sirvientes deberán enfrentarse a los sucesos más llamativos de su tiempo, que les han afectado directamente: con el hundimiento del Titanic ha perecido el primogénito de la familia. Sin embargo, los Crawley solo tienen tres hijas, que no pueden heredar su inmensa fortuna.

Blinded by the Light (Cegado por la luz)

Blinded by the Light (Cegado por la luz) La búsqueda de Springsteen por un adolescente

La directora británica Gurinder Chadha dirige la cinta 'Cegado por la luz', una oda a la música de 'El Jefe' protagonizada por el joven Javed (Viveik Kaldra), un adolescente británico de padres paquistaníes que crece en Luton a finales de los 80, oprimido por el creciente racismo del Reino Unido de Margaret Thatcher y las enormes expectativas que sus progenitores depositaron en él.

Para él, «Bruce Springsteen es un profeta», como aseguró a Efe la directora de la cinta, que cuenta con el beneplácito del cantante desde 2010. Su película surge como una llamada a la unidad contra «todos estos xenófobos» que habitan Europa en la actualidad, aseguró Chadha.

La propuesta de animación de esta semana llega de la mano de los directores Pierre Gréco y Nancy Florence Savard. En 'Misión Katmandú', una aspirante a detective y un antropólogo se embarcan en una aventura para probar la existencia del monstruo de las nieves que les llevará al corazón del Himalaya.

Anna Bofarull dirige en este drama histórico a los actores Bernat Quintana y Alba Brunet, que interpretan a dos jóvenes que deben tomar la decisión de huir o no de Barcelona, sitiada a inicios del XVIII por los Borbones. Ambos deberán tomar duras decisiones y cuestionarse sus ideales frente a la supervivencia.

El cineasta Pascal Laugier, que se ganó al público de Sitges hace una década con 'Martyrs', dirige 'Ghostland', una cinta en la que las herederas de una casa, Pauline y sus dos hijas adolescentes, deben enfrentarse en su primera noche a un grupo de intrusos. Este encuentro condicionará toda su vida, y cuando las protagonistas regresen al hogar, 16 años después, se desatará el horror.

Vídeo. «ONE CUT OF THE DEAD»: ZOMBIES DE BAJO PRESUPUESTO