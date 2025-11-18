Una artista leonesa investigará las prosecciones de tierras raras en León durante los años 70 El proyecto 'Montañas raras' de la artista leonesa Laura Tabarés gana la quinta edición de la beca 'Nudo/Knot'

Leonoticias León Martes, 18 de noviembre 2025, 12:42 Comenta Compartir

La quinta edición de la beca artística 'Nudo/Knot', convocada por la Fundación Cerezales Antonino y Cinia junto con el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación de León, será para el proyecto titulado 'Montañas raras', de la artista leonesa Laura Tabarés, cuya investigación se centrará en las prospecciones de tierras raras llevadas a cabo en la década de los años setenta en el Bierzo Alto y Ancares.

De los 87 proyectos recibidos fueron seis los finalistas que optaron a ganar la quinta edición de una convocatoria que, este año, planteaba la montaña como eje principal de trabajo. El proyecto ganador, 'Montañas raras', se trata de una investigación fílmica que indaga en las primeras prospecciones de tierras raras en relación con el hallazgo del corón prehistórico realizado por una alumna de la maestra rural y escritora berciana Felisa Rodríguez en la misma zona.

El proyecto tiene como punto de partida dos sucesos ocurridos en los 70 en el noroeste de León, como fueron la primera prospección de tierras raras y el hallazgo por parte de una niña de un ídolo arqueológico vinculado a un corón minero de hace 3000 años. A través de un imaginario subterráneo, la investigación propone acceder a estos umbrales físicos abiertos entre cuencas y laderas, entre lo imaginado y lo vivido.

La propuesta de la artista

El proyecto se basa en el programa pedagógico ecologista y el marco literario de arqueología especulativa de Felisa Rodriguez y se construye a través de recorridos colaborativos y espacios de creación colectiva, como salidas de campo a ruinas industriales, recogida de sonidos reales, la creación de otros nuevos a través de materiales encontrados y talleres de co-creación tridimensional.

La investigación de Laura Tabarés culmina con la producción de un audiovisual que se presentará al concluir su residencia de investigación en Fcyal y ILC y posteriormente se difundirá en festivales, exposiciones y muestras de arte contemporáneo con el objetivo de abrir diálogos transfronterizos.

El jurado de la beca 'Nudo/Knot' 2025 estuvo formado por Zaida Llamas (coordinadora general de FCAYC), Luis Martínez (responsable de área de Sonido y Escucha de FCAYC), Emilio Manuel Martínez Morán (diputado de Cultura y vicepresidente del ILC) y Emilio Gancedo Fernández (coordinador de Proyectos del ILC).

Ocho meses y 8.000 euros de beca

Todos ellos valoraron de forma unánime «la solidez» del proyecto ganador, al tratarse de una propuesta que «se contextualiza perfectamente en el medio rural de la provincia de León, con una metodología innovadora y situada y cuya aportación al tema propuesto combina elementos históricos con una visión actualizada y contemporánea». El análisis de procesos extractivos que marcaron la provincia durante todo el siglo XX y la deriva actual de las tecnologías, así como la recuperación de una figura como la de Felisa Rodríguez, hicieron que el jurado destacara la «originalidad, pertinencia y rigor» del proyecto.

Tanto desde el Instituto Leonés de Cultura desde como la Fundación Cerezales Antonino y Cinia valoraron positivamente la alta concurrencia de la convocatoria, con gran variedad de proyectos llegados de países de Europa y América Latina y con una edad de las personas participantes comprendida entre los 22 y 59 años.

La investigación, que tendrá una duración total de ocho meses, cuenta con una dotación de 8.000 euros para el desarrollo de la investigación, así como ayudas al transporte, el alojamiento y la manutención. La artista, que llevará a cabo su investigación a través de cuatro estancias a lo largo del periodo de la beca, contará con el seguimiento y mediación del equipo de Fcayl y del ILC.