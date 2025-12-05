UPL crea el Comité Comarcal de la Montaña Central para fortalecer su presencia y escuchar a sus vecinos Con Felipe Moreira como secretario

Leonoticias León Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:12 Comenta Compartir

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha puesto en marcha el Comité Comarcal de la Montaña Central que nace con el propósito de «estar más cerca de sus gentes». «Queremos que los vecinos y vecinas de la comarca sientan que este partido es suyo, que su voz tiene peso y que juntos podemos impulsar mejoras reales en nuestros municipios y pueblos», afirmó el concejal en el Ayuntamiento de La Robla y secretario comarcal de la formación, Felipe Moreira.

«La creación del Comité Comarcal es una muestra del compromiso con nuestro territorio y con nuestra identidad leonesa, que seguiremos reivindicando y protegiendo con determinación», señaló la formación en un comunicado en el que detalló que la iniciativa se toma «en un momento de gran crecimiento para UPL, que en los últimos años ha ampliado su representación institucional y su implantación en el territorio».

«Este avance nos impulsa a seguir afianzando la estructura del partido, reforzando la organización en cada comarca y garantizando una presencia cercana, estable y útil para nuestros vecinos», concluyó.

Temas

UPL