leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

UPL crea el Comité Comarcal de la Montaña Central para fortalecer su presencia y escuchar a sus vecinos

Con Felipe Moreira como secretario

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:12

Comenta

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha puesto en marcha el Comité Comarcal de la Montaña Central que nace con el propósito de «estar más cerca de sus gentes». «Queremos que los vecinos y vecinas de la comarca sientan que este partido es suyo, que su voz tiene peso y que juntos podemos impulsar mejoras reales en nuestros municipios y pueblos», afirmó el concejal en el Ayuntamiento de La Robla y secretario comarcal de la formación, Felipe Moreira.

«La creación del Comité Comarcal es una muestra del compromiso con nuestro territorio y con nuestra identidad leonesa, que seguiremos reivindicando y protegiendo con determinación», señaló la formación en un comunicado en el que detalló que la iniciativa se toma «en un momento de gran crecimiento para UPL, que en los últimos años ha ampliado su representación institucional y su implantación en el territorio».

«Este avance nos impulsa a seguir afianzando la estructura del partido, reforzando la organización en cada comarca y garantizando una presencia cercana, estable y útil para nuestros vecinos», concluyó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ni Barça ni Madrid; estos son los posibles rivales de la Cultural
  2. 2 La nieve complica el tráfico en dos puertos de León y un tramo de autopista
  3. 3 El nuevo pabellón de León en el que hace «el mismo frío» que en la calle
  4. 4 El desconocido origen leonés de Yolanda Ramos: «Amo León, pero sois muy cerrados»
  5. 5 Un león rampante corona la nueva rotonda del Puente de los Leones
  6. 6 El Ayuntamiento ignoró a sus asesores que alertaron del «surrealista» proyecto del mini Amazon
  7. 7 Las temperaturas se dispararán durante el puente en León
  8. 8 El youtuber de más de 9 millones de seguidores que pasó 24 horas con una monja de clausura de León
  9. 9 Los vecinos de Cistierna, divididos entre los puestos de trabajo y el riesgo de una nueva planta de biogás
  10. 10 Qué hacer el puente de diciembre en León: Velada de boxeo, Purple Weekend y productos típicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias UPL crea el Comité Comarcal de la Montaña Central para fortalecer su presencia y escuchar a sus vecinos

UPL crea el Comité Comarcal de la Montaña Central para fortalecer su presencia y escuchar a sus vecinos