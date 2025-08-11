leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente Desalojan Llamas de Cabrera y Santalavilla ante la fuerza de las llamas y la complicación en la extición
Imagen de archivo de la León-Valladolid.

Transportes adjudica por 9,25 millones el mantenimiento de puentes, pasarelas y pasos peatonales

El objetivo es reforzar la conservación de las estructuras con procesos más ágiles y eficientes, para garantizar la seguridad vial y las condiciones de circulación

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 11 de agosto 2025, 16:39

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó por 9,25 millones de euros (IVA incluido) un contrato para el mantenimiento y reparación de las estructuras de la Red de Carreteras del Estado en la demarcación de Castilla y León Occidental (León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora). A esa partida se suma otra de 5,15 millones para Castilla-La Mancha, 2,10 millones de euros para Madrid y 4,01 millones más para Extremadura. El contrato se ha dividido en cuatro lotes de ámbito territorial, para facilitar una mayor eficacia en la prestación del servicio, y la cuantía total se eleva hasta los 20,5 millones.

El objetivo es reforzar la monitorización de puentes, pontones, pasarelas y pasos peatonales inferiores para preservar su mantenimiento y conservación mediante procesos más ágiles y eficientes que garanticen la seguridad vial y las condiciones de circulación.

Según pudo saber Ical, el contrato tiene una duración de tres años con posibilidad de prórroga de hasta 24 meses, y su objetivo es el mantenimiento y conservación de las estructuras mediante la ejecución de cuatro tipos de actuaciones: sustitución de aparatos de apoyo, adecuación del sistema de contención, reparaciones del sistema de drenaje y desconchones en paramentos, y sustitución o reparación de vigas en puentes de tableros.

El objeto del contrato son todas las obras de paso de luces iguales o superiores a los tres metros (puentes de grandes dimensiones, puentes, pontones, pasarelas y pasos inferiores peatonales) de hormigón, fábrica, metálicos y mixtos.

Con este tipo de contratos, se pasa de un modelo de obra adicional a un servicio continuo de mantenimiento. «El Ministerio introduce así una nueva fórmula de contratación más eficiente, que va a permitir alcanzar un nivel de conservación que garantice una conducción segura y sostenible», señalan.

Estos contratos se suman a otros dos contratos ya adjudicados: uno para el mantenimiento de las estructuras de la RCE en Aragón y Castilla y León Oriental (Burgos, Ávila, Segovia y Soria) y otro para Andalucía, Murcia, Comunitat Valenciana y Cataluña. Asimismo, se ha licitado también el contrato para el mantenimiento de las estructuras de la RCE en Asturias, Cantabria, Galicia y La Rioja.

