Un servicio itinerante de la Diputación verificará los daños de los incendios en 49 municipios La institución ofrece un servicio itinerante por 49 ayuntamientos y sus juntas vecinales para corroborar qué bienes públicos y privados fueron arrasados por el fuego

Leonoticias León Jueves, 23 de octubre 2025, 14:12

La Diputación de León notificó a los 49 ayuntamientos afectados por los incendios de agosto las visitas técnicas que llevará a cabo entre los días 28 de octubre y 5 de noviembre con el objetivo de que se pueda realizar un exhaustivo inventario de todos los bienes públicos y privados que fueron dañados por la ola de fuegos, después de que el pasado 14 de octubre se diera por extinguido el último de ellos, el localizado en Fasgar.

Estas verificaciones se trata de una iniciativa de la institución provincial mediante la que pretende disponer de información completa y confiable que sirva de apoyo a las administraciones en la planificación de medidas y actuaciones de recuperación. Será la empresa pública Trags la que comenzará la próxima semana siguiendo el mismo procedimiento para todos los ayuntamientos.

En primer lugar, se visitará el municipio de forma presencial, para mantener reuniones con alcaldes y con los máximos representantes de las juntas vecinales o personas en las que se delegue, a los que se dará la opción de presentar formularios web para que quienes lo deseen puedan aportar voluntariamente la información directamente.

Por otra parte, de forma posterior se realizarán visitas técnicas complementarias, también de forma presencial, para reforzar la recopilación y verificación de los datos obtenidos. De igual modo, se pondrán a disposición de todas las personas afectadas tres encuestas online para facilitar la participación de la población en la confección del inventario.

Colaboración

Con esta iniciativa, la Diputación de León pretende colaborar con los ayuntamientos afectados por los incendios dentro de las medidas tomadas en esta dirección, para lo que una de las primeras decisiones fue remitir a la Junta de Castilla y León el inventario de daños en instalaciones hidráulicas que se había enviado en un primer momento por parte de los municipios.

Además, tanto el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, como otros miembros del equipo de Gobierno mantuvieron una reunión con los 114 ayuntamientos de la provincia en riesgo según el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León. Durante ese encuentro, anunció la instituión provincial asumirá el 50 por ciento del coste de las guías rápidas de respuesta ante los incendios forestales.