Sáez Aguado anuncia que en los próximos días se adjudicará la redacción del proyecto del centro de salud de Sahagún El procurador de UPL Santos Reyero acusa al consejero de Sanidad de dejar una herencia «envenenada»

El consejero de Sanidad de la Junta, Antonio María Sáez Aguado, anunció este martes que en los próximos días se adjudicará redacción del proyecto del centro de salud de Sahagún, a la vez que reconoció que se encuentra «razonablemente insatisfecho» por el desarrollo de este proyecto y del correspondiente al nuevo centro de salud del barrio leonés de El Ejido.

No obstante, en respuesta a una pregunta del procurador de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) Luis Mariano Santos Reyero, que acusó al consejero de dejar una herencia «envenenada», Sáez Aguado recordó que en el caso del centro de salud de Sahagún, el Ayuntamiento de la localidad no puso los terrenos a disposición de la Junta hasta el pasado 14 de febrero, por lo que hasta el 1 de marzo no se pudo licitar la redacción del proyecto.

En el caso del centro de salud de El Ejido, el consejero indicó que la redacción del proyecto ya está adjudica y argumentó que los trámites de este tipo de obras siempre son lentos.

Santos Reyero denunció el retraso que acumulan estas dos obras, incluidas en los presupuestos de los ejercicios de 2016 y 2017 gracias a la aprobación de dos enmiendas presentadas por UPL, y criticó la gestión de Sáez Aguado. En este sentido, aseguró que las huelgas y las constantes dimisiones de responsables demuestran que el sistema público de salud está «enfermo» y aseguró que pasará a la historia como el consejero con más conflictos laborales.

Por su parte, Sáez Aguado replicó asegurando que en una plantilla de 35.000 profesionales es normal que existan conflictos y que la huelga de médicos interinos, la única que ha tenido estando al frente de la Consejería de Sanidad, está siendo secundada por 60 facultativos de una plantilla de 2.800. Además, el consejero pidió a Santos Reyero que aunque critique su gestión, no «descalifique» el funcionamiento de la sanidad pública de la Comunidad.