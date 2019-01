La Robla sale a la calle para respaldar la continuidad del centro de FP

Mayores y jóvenes, profesores y alumnos, se han dado cita este viernes ante el Ayuntamiento de la localidad de La Robla para defender la continuidad de centro educativo de FP Virgen del Buen Suceso.

Unidos en un objetivo común han asegurado que la concentración de este viernes es la primera de un calendario que no se detendrá hasta conseguir que el centro se mantenga abierto y tenga continuidad en el tiempo.

«Esta escuela lleva dedicándose a la formación profesional durante más de cincuenta años, todos ellos con un elevado porcentaje de matriculación a la vez que importantes éxitos académicos» a nivel provincial, autonomico, nacional e internacional remarcando «que en estos talleres se ha formado el mejor soldador de España».

Al mismo tiempo se ha incidido en que este centro dePF cubre un territorio de trece municipios «degradados por la desaparición de la minería en la provincia» sin olvidar que «las familias tienen todo el derecho a apostar por la educación rural para que sus hijos se formen en sus pueblos y no tengan que trasladarse a la capital o a otras provincias».

Situación de serio riesgo

Todo ello ha llevado a que la comunidad educativa de este centro haya realizado ante los asistentes un llamamiento para el cumplimiento de los objetivos políticos exteriorizados por la continuidad del centro dando cobertura a su futuro.

Mientras se ha recordado que el tiempo sigue pasando y la solución no llega al Centro de Formación Profesional de La Robla. La Fundación Hullera Vasco Leonesa está en preconcurso de acreedores, será el 7 de febrero cuando llegue el concurso de acreedores y con él se arrastrará a la escuela de formación profesional a la desaparición.

Ante los asistentes un exalumno del centro, Jeremías Méndez, ha recordado que la jornada de este viernes ha sido para «luchar por la continuidad de un centro de FP de gran relevancia a nivel nacional. Un centro con una dilatada trayectoria y un largo listado de éxitos académicos, éxitos profesionales, y numerosos premios en distintas disciplinas. Hemos sido el centro que representa a España en el campeonato mundial de soldadura, además de conseguir primer puesto en otros campeonatos y disciplinas como electricidad, emprendimiento, entre otros. Si se ha llegado hasta aquí, desde mi punto de vista algo se está haciendo más que bien».

La palabra de los alumnos

«Somos numerosos los alumnos que nos hemos formado aquí, y en mi caso, supuso un antes y un después en mi vida tanto profesional como personal. Recuerdo que llegué con 16 años recién cumplidos, sin haber terminado la ESO y además, en una época difícil de la vida. Había abandonado los estudios y ya era uno más de los que no valía para estudiar. Los cuatro años que he pasado en este centro no los olvidaré jamás, venir a esta escuela ha sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida hasta ahora. Pues: cambié los bares por las clases, el pasotismo por la necesidad de seguir aprendiendo más y la desobediencia por la disciplina», añadía ante los asistentes.

«Ahora es el momento de devolver todo el beneficio social que esta escuela ha hecho desde hace más de 50 años, y colocarla donde realmente se merece. Desde aquí, hago un llamamiento en nombre de todo el alumnado a las autoridades competentes; ayuntamientos, alcaldes, ministros, al «leonés Fernando Rey», y le pido por favor, hagan lo posible para no dejen caer este centro», ha señalado.

Para concluir: «La continuidad de la escuela no puede estar en el aire. Necesita una seguridad para que su comunidad educativa pueda centrarse en seguir cosechando éxito tras éxito, y dedicarse a lo que saben hacer realmente bien. Que no es otra cosa que formar grandes profesionales».