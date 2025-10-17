Quintana del Castillo comienza a cobrar la tasa de agua pese a ser aprobada en 2011 El Grupo Municipal Socialista aclara que la puesta en marcha de la tasa por el abastecimiento de agua potable responde a una ordenanza aprobada hace más de una década y nunca aplicada por el actual equipo de gobierno

Leonoticias León Viernes, 17 de octubre 2025, 13:04 Comenta Compartir

El Grupo Municipal del PSOE de Quintana del Castillo ha aclarado que la tasa de aguas que se cobra en el municipio es una ordenanza aprobada en el año 2011 y hasta ahora incumplida por el propio Ayuntamiento», han explicado desde el Grupo Socialista.

La tasa por el suministro de agua potable fue aprobada de forma definitiva por el Pleno del Ayuntamiento el 15 de diciembre de 2011, junto con su correspondiente Ordenanza Fiscal y el Reglamento del Servicio. «Durante más de una década, el equipo de gobierno no la aplicó, permitiendo que el consumo fuera gratuito, sin control y, en muchos casos, sin las garantías sanitarias mínimas», han denunciado los socialistas, que consideran que este incumplimiento «ha supuesto una dejación de funciones y podría rozar la prevaricación».

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista presentó en 2024 un escrito exigiendo que se aplicara la ordenanza vigente. «La respuesta fue el silencio y la negativa del equipo de gobierno, lo que nos obligó, por responsabilidad, a acudir al Procurador del Común», han apuntado.

El Procurador del Común resolvió que el Ayuntamiento debía aplicar la ordenanza sin más demora, dejando en evidencia «una clara falta de gestión y compromiso por parte del gobierno municipal». «Solo entonces, y por obligación, el Ayuntamiento comenzó a aplicar la norma», han aclarado los socialistas.

«Es completamente falso que el PSOE sea responsable del cobro del agua o del aumento de los gastos municipales. La realidad es que, por primera vez en muchos años, se está prestando el servicio con las garantías que exige la ley: con control sanitario, mantenimiento, cloración y gestión técnica», ha señalado el Grupo Socialista.