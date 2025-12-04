El pueblo de León que busca reavivar la conciencia ambiental y el turismo sostenible tras los incendios Es una reflexión sobre la fuerza de la naturaleza y la capacidad de los pueblos de renacer

Leonoticias León Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:49

El Ayuntamiento de Murias de Paredes (León) presenta un nuevo audiovisual que invita a reflexionar sobre la relación entre las personas y la naturaleza y sobre la capacidad de los pueblos para renacer desde la serenidad y la esperanza. La pieza, grabada en distintos enclaves del municipio -integrado en la Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna-, muestra la belleza y la fuerza de un territorio que sigue vivo, resiliente y profundamente comprometido con su entorno, señalan desde el Consistorio.

Con un lenguaje visual y poético, el audiovisual transmite un mensaje de optimismo y orgullo: en Murias de Paredes y sus pueblos, la naturaleza no se rinde, se transforma. A través de imágenes que recorren valles, montes y aldeas, la obra recuerda que cuidar es resistir, y proteger es también una forma de amar, añaden.

El vídeo, producido por RICI Comunicación, busca reavivar la conciencia ambiental y fomentar un turismo rural sostenible, recordando que visitar Murias de Paredes es también una forma de apoyar la conservación de su patrimonio natural y humano. En cada imagen late la vida de un territorio que se alza más sabio y más unido, donde la biodiversidad es un tesoro y la hospitalidad una seña de identidad.

«Este audiovisual nace como un mensaje de gratitud y de esperanza. Queremos que quienes nos visiten comprendan que cada árbol, cada sendero y cada pueblo de Murias de Paredes tiene una historia de vida y de esfuerzo colectivo», señala Mari Carmen Mallo, alcaldesa del Ayuntamiento de Murias de Paredes.

La iniciativa forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Murias de Paredes con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y da continuidad al programa de educación ambiental y participación ciudadana desarrollado el pasado año. Con este proyecto, el municipio refuerza su papel como referente de sostenibilidad en el medio rural, demostrando que cuidar el entorno es también una forma de proteger el futuro y mantener vivas las raíces.