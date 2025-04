El PP reclama a la Diputación que use los remanentes para desarrollar los proyectos de la Sipam Montañas de León

Leonoticias León Sábado, 5 de abril 2025, 13:19 Comenta Compartir

El Grupo del Partido Popular en la Diputación de León pidió al equipo de Gobierno que utilice los remanentes para impulsar ya los proyectos del Sipam (Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial) Montañas de León y así «no retrasar más la puesta en valor de los 10.000 kilómetros de la montaña leonesa que recibieron el reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura hace más de dos años».

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, señaló en el último Pleno, que se están buscando subvenciones para los tres proyectos presentados por importe de unos 2,8 millones de euros, aunque uno de ellos, por valor de 1,8 millones y destinados para infraestructuras turísticas, «ya ha sido rechazado por el Instituto de la Transición Justa en una reciente convocatoria».

Sacarle partido

Frente a ello, el portavoz del PP, David Fernández, insistió en que ««si tenemos un reconocimiento único en España y Europa, tenemos que ser capaces de sacarle partido y de impulsarlo sin tener que estar supeditados a que recibamos las subvenciones correspondientes». Por ello, incidió en que la institución provincial «cuenta con fondos propios suficientes para acometer las diferentes acciones contenidas en los tres proyectos presentados» y exigió «una decisión política por parte del equipo de Gobierno para que no se dilaten más los plazos a dos meses de la mitad del mandato».

«Ya hemos perdido la oportunidad de Fitur 2025 para poner en el mejor escaparate turístico las potencialidades de las Montañas de León y no podemos seguir esperando a que sean los comités de valoración de otras administraciones los que decidan, con la concesión o no de subvenciones, cuando arrancamos», afirmó Fernández, aunque matizó que «eso no quiere decir que no se concurra a las ayudas que salgan».

Asimismo, los 'populares' recordaron que en la reunión celebrada en el Comité de las Regiones de la Unión Europea en noviembre de 2023, el presidente de la Diputación «ya avanzó que se estaban ultimando los procedimientos para crear un órgano que ampare, gestione y promueva el Sipam Montañas de León». Sin embargo, Fernández lamentó que, «a día de hoy no se ha producido».